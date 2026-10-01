[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 1일

AI 핵심 요약beta
- 1일 투데이 ANDA는 경제·산업 핵심 기사를 묶어 배달했다
- 대통령 경제 라인 재정비와 농지 전수조사 논란이 담겼다
- 반도체 산단 조성과 정주지원 예산 기사도 실렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
1일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李대통령, 정책실장 하준경 경제성장수석 문신학…경제 라인 재정비 ▲[정국진단] 김혜란 "농지 전수조사, 농지 4년 내 몰수 효과…폭력적 법 집행" ▲지분 늘린 신동국, 소송도 방어…한미 모녀 경영 주도권 확보 부담 ▲[르포] 반도체 공장 6기 들어설 용인 국가산단…산 깎고 논 메우며 '첫발' ▲삼성·SK 직원 주거비도 세금으로?…반도체클러스터 '정주지원' 2000억 편성 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.