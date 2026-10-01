웍스피어, 중기 AI 역량 강화 나서…'웍시프트' 출시

AI 핵심 요약beta
- 웍스피어가 1일 중소기업 재직자 AI 교육 '웍시프트'를 선보였다
- 웍시프트는 재직자의 AI 실무 역량과 기업 AX를 지원한다
- 채용브랜딩 등 4개 분야 실무교육을 세분화해 제공한다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 웍스피어는 중소기업 재직자의 인공지능(AI) 실무 역량을 높이는 직무교육 브랜드 '웍시프트(WorxShift)'를 선보이고 참여기업 모집에 나선다고 1일 밝혔다.
웍시프트는 한국산업인력공단의 '2026년 중소기업 인재 키움 프리미엄 훈련' 사업의 일환으로, 중소기업 재직자의 직무 역량 강화와 기업의 AI 전환(AX)을 지원하기 위해 기획됐다.
재직자가 담당 업무에 AI를 적용하는 방법을 익히고, 기업은 시간과 비용 부담을 줄이면서 현업에 필요한 인재를 키울 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.
웍스피어는 직무마다 AI를 활용하는 목적과 업무 방식이 다르다는 점을 고려해 교육 과정을 세분화했다. ▲AI 채용브랜딩 ▲퍼포먼스 광고 ▲데이터 기반 사업개발 ▲정보보안 등 4개 분야에서 각 직무의 특성에 맞는 실무교육을 제공한다.
정승일 웍스피어 커리어사업본부 총괄은 "중소기업의 AI 전환이 실제 업무 변화로 이어지려면 현업을 잘 아는 재직자가 업무에 맞는 AI 활용 방법을 익히는 것이 중요하다"며 "앞으로도 웍스피어는 기업과 인재를 연결하는 플랫폼으로서 산업 현장의 수요를 반영한 직무교육을 확대하고, 재직자의 성장과 기업의 경쟁력 강화를 지원해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com