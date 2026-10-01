[특징주] 엔씨, '아이온2' 글로벌 얼리액세스 흥행에 11% 상승

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 1일 아이온2 글로벌 흥행 기대에 강세를 보였다
- 아이온2는 글로벌 얼리액세스 첫날 스팀 인기 1위에 올랐다
- 상반기 매출 2087억원 기록하며 하반기 실적 변수로 꼽혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 출시 후 상반기 매출 2087억원…4분기 매출 1200억원 전망도
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 엔씨가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'의 글로벌 흥행 기대감에 강세다. 글로벌 얼리액세스 첫날 스팀 매출 기준 '최고 인기 게임' 1위에 오르면서 해외 시장 성과에 대한 기대가 커지는 모습이다.
한국거래소에 따르면 1일 오전 10시 8분 기준 엔씨는 전 거래일보다 2만4000원(11.48%) 오른 23만3000원에 거래되고 있다.
아이온2는 엔씨의 신규 MMORPG로, 전날 오후 10시 글로벌 얼리액세스를 시작했다. 출시 첫날 스팀 매출 기준 '최고 인기 게임' 글로벌 1위에 오르며 초반 흥행세를 나타냈다.
아이온2는 지난해 11월 국내 출시 이후에도 흥행 성과를 이어갔다. 출시 46일 만에 누적 매출 1000억원을 넘어섰으며, 올해 1분기 1368억원, 2분기 719억원의 매출을 기록했다. 상반기 누적 매출은 2087억원이다.
글로벌 시장에서의 흥행 여부는 하반기 엔씨 실적의 주요 변수가 될 전망이다. 국내 출시 이후 2분기 매출이 1분기보다 감소한 상황에서 해외 이용자를 확보하고 신규 매출원을 추가할 수 있기 때문이다.
글로벌 출시를 앞두고 진행한 사전 테스트에서도 이용자 관심이 확인됐다. 이달 17~18일 이틀간 진행된 스팀 런칭 스케일 테스트에서는 최고 동시접속자 수 7만3761명을 기록했다.
이지은 KB증권 연구원은 "아이온2는 4분기 1200억원, 일평균 매출 13억원을 기록할 것으로 추정된다"며 "국내 초기 매출 대비 30% 줄이고 신규 IP임을 고려해 보수적으로 반영한 수치"라고 설명했다. 이어 "아이온2가 국내에서 흥행을 이미 확인했다는 점을 감안하면 글로벌 출시 후 TL 이상의 성과를 기록할 가능성이 충분하다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com