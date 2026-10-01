檢, '16조 담합' LG화학 등 석유화학사 6곳 기소…임직원 37명 재판행

AI 핵심 요약beta
- 검찰이 1일 LG화학 등 6개사와 임직원 37명을 기소했다
- 2021년 1월부터 2026년 4월까지 8개 품목 담합을 수사했다
- 담합 규모는 최소 16조3961억원으로 역대 최대였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고위 임원 8명 영장 청구…2명 구속·6명 기각
檢 "원재료값 상승 피해, 최종 소비자에 전가"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 검찰이 국내 석유화학 시장을 과점하는 업체들의 16조원대 가격 담합 사건을 수사해 LG화학·OCI·PKC 등 석유화학사 6곳과 전·현직 대표이사를 포함한 임직원 37명을 재판에 넘겼다. 검찰이 수사한 담합 사건 가운데 역대 최대 규모다.
서울중앙지검은 1일 공지를 통해 "공정거래조사부(나희석 부장검사)가 국내 석유화학 시장을 과점하는 7개 석유화학사의 담합 사건을 수사한 결과, 석유화학사 6곳 및 각 회사의 전·현직 대표이사를 포함한 임직원을 기소했다"고 밝혔다. 재판에 넘겨진 개인 37명 중 임원 2명은 구속 기소, 35명은 불구속 기소됐다.
검찰에 따르면 7개 석유화학사는 2021년 1월부터 2026년 4월까지 폴리염화비닐(PVC)·가소제·가성소다·염산·하이포·TDI·염소·ECH 등 8개 품목의 공급가격 변동 폭과 시기를 합의한 혐의를 받는다. 거래처 입찰에서 투찰가격을 미리 맞춘 혐의도 있다. 검찰이 파악한 담합 규모는 최소 5년간 16조3961억원이다.
검찰은 지난 8월 5일 7개사 사무실과 관계자 약 80명을 압수수색하며 강제수사에 착수했다. 이후 고위 임원 8명에 대해 구속영장을 청구했고, 이 가운데 LG화학 전 사업부장과 PKC 영업본부장 등 2명이 구속됐다. 김유신 OCI 대표이사 부회장 등 영장이 기각된 6명은 불구속 기소됐다.
검찰 관계자는 이날 "담합이 이루어진 품목은 관련 산업 전반에 필수적으로 사용되는 원재료인 바 담합을 통해 초래된 원재료 비용 상승에 따른 피해가 궁극적으로 소비자들에게 모두 전가된 사실을 각 확인했다"고 밝혔다.
이어 "특히 각 회사의 대표이사 등 고위 임원까지 담합에 가담한 사실을 확인한 후, 석유화학사 7곳 및 가담자 중 책임이 무거운 개인 총 37명에 대하여 공정위에 고발요청권을 행사했다"고 덧붙였다.
그러면서 "국가 경제에 큰 피해를 유발하는 담합 범행이 근절되고 자유롭고 공정한 경쟁질서가 확립될 수 있도록, 형사사법 제도 개편 이후에도 흔들림 없이 각종 공정거래사범에 대해 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 예정"이라고 밝혔다.
yek105@newspim.com