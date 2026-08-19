카카오 노조 "경영진 수십억 보상…구성원에도 같은 원칙 적용해야"

AI 핵심 요약beta
- 카카오 노조가 19일 임원 보상 격차 해소를 촉구했다.
- 노조는 경영진 보상 기준 공개와 공정 배분을 요구했다.
- 카카오뱅크 노사 갈등 속 고액 보상 논란도 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 19일 경영진과 일반 구성원 간 보상 격차를 지적하며 임원 보상 기준 공개와 공정한 성과 배분 원칙 마련을 촉구했다.
올해 상반기 카카오에서는 정신아 대표가 12억900만원의 보수를 받았다. 홍은택 전 대표는 스톡옵션 행사이익과 장기 인센티브를 포함해 32억8200만원을, 홍민택 전 CPO는 기타근로소득과 퇴직소득 등을 포함해 28억 1600만원의 보수를 수령했다. 카카오뱅크 윤호영 대표의 상반기 보수는 스톡옵션 행사이익 72억9000만원 등을 포함해 81억7500만원으로 집계됐다.
노조는 "이 같은 보상의 상당 부분이 과거 부여된 스톡옵션과 장기성과 보상에서 발생했다 하더라도 경영진의 장기 기여가 수십억원 규모의 보상으로 평가된다면 같은 기간 회사를 성장시켜 온 구성원의 장기 기여 역시 동일한 기준으로 평가되고 있는지 회사가 설명해야 한다"고 지적했다. 더욱이 지속되어 온 장시간 노동, 직장 내 괴롭힘 등 산적한 노동 문제에도 불구하고 경영진은 책임지지 않고 퇴사 이후에도 거액의 보상을 챙기는 구조는 반드시 개선해야 한다고 전했다.
특히 카카오뱅크에서는 현재 임금과 성과보상을 둘러싼 노사 갈등으로 파업과 준법투쟁이 이어지고 있다. 노조는 구성원들이 실적에 걸맞은 보상을 요구하는 상황에서 대표이사에게 상반기에만 81억원이 넘는 보상이 실현됐다고 지적했다.
노조는 "높은 책임을 맡고 성과를 만들어냈다면 합당한 보상을 받을 수 있지만, 성과에 대한 보상에는 책임이 함께 따라야 하고 그 성과를 함께 만든 구성원에게도 일관된 원칙이 적용돼야 한다"며 ▲임원 보상의 산정 기준 공개 ▲경영진과 구성원의 일관된 성과배분 원칙 적용 ▲경영 실패와 책임 임원 보상 반영 ▲퇴임·전직 경영진의 고액 장기보상 근거 설명 ▲카카오뱅크가 노조와의 교섭에 성실히 임할 것 등을 요구했다.
flurry327@newspim.com