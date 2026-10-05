뉴욕증시 개장 전 특징주...브라질관련株·PTC·드래프트킹스↑ VS 인텔·마이크론↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 브라질 대통령 선거 결과와 인수합병(M&A), 증권사 투자의견 상향 등의 영향으로 주요 종목의 주가가 큰 폭으로 움직이고 있다.

브라질 관련주는 우파 대통령 후보 플라비우 보우소나루가 현직 대통령 루이스 이나시우 룰라 다시우바를 앞섰다는 소식에 급등했다.

소프트웨어업체 PTC는 슈나이더일렉트릭의 인수 소식에 36% 치솟았다. 웰스파고와 드래프트킹스, 에스티로더, 할리데이비슨은 증권사의 투자의견 상향에 일제히 강세를 보이고 있다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 브라질 관련주

브라질 관련주는 개장 전 거래에서 일제히 급등했다.

주말 치러진 대통령 선거에서 우파 후보 플라비우 보우소나루가 현직 대통령 루이스 이나시우 룰라 다시우바를 약 2%포인트 차이로 앞선 것이 투자 심리를 끌어올렸다.

아이셰어즈 MSCI 브라질 상장지수펀드(ETF·EWZ)는 12% 급등했다.

미국 증시에 상장된 이타우 우니방쿠(ITUB)와 방쿠 브라데스쿠(BBD)도 각각 13% 넘게 치솟았다.

◆ PTC(PTC)

소프트웨어업체 PTC는 개장 전 거래에서 36% 급등했다.

회사가 슈나이더일렉트릭에 주당 205달러에 인수되는 데 합의했다는 소식이 주가를 끌어올렸다.

이번 거래에서 PTC의 지분 가치는 220억달러 이상으로 평가됐다. 거래는 2027년 3분기까지 완료될 것으로 예상된다.

◆ 웰스파고(WFC)

대형 은행 웰스파고는 개장 전 거래에서 1% 상승했다.

투자은행 모간스탠리가 웰스파고에 대한 투자의견을 '동일비중(equal weight)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향 조정한 것이 영향을 미쳤다.

모간스탠리의 마난 고살리아 애널리스트는 "대차대조표 성장이 정상화되면서 자금 조달 압력이 완화되고 순이자마진(NIM)이 안정될 것"이라며 "수익성이 개선될 것이라는 확신도 높아지고 있다"고 밝혔다.

◆ 드래프트킹스(DKNG)

디지털 스포츠 엔터테인먼트·게임업체 드래프트킹스는 개장 전 거래에서 5% 넘게 상승했다.

뱅크오브아메리카(BofA)가 회사에 대한 투자의견을 '중립(neutral)'에서 '매수(buy)'로 상향한 것이 주가를 끌어올렸다.

BofA의 줄리 후버 애널리스트는 회사의 예측시장이 '윈윈(win-win)'이 될 것으로 평가했다. 그는 예측시장이 2027년 4억달러의 수수료 수익을 창출하고, 시장조성 부문에서는 2억~4억달러를 벌어들일 수 있을 것으로 전망했다.

◆ 에스티로더(EL)

화장품업체 에스티로더는 개장 전 거래에서 2.8% 상승했다.

바클레이스가 회사에 대한 투자의견을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향한 것이 영향을 미쳤다.

바클레이스는 향후 수년간 에스티로더의 성장성과 실적 전망을 긍정적으로 평가했다.

◆ 할리데이비슨(HOG)

오토바이 제조업체 할리데이비슨은 개장 전 거래에서 5.7% 상승했다.

씨티가 회사에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정한 것이 주가를 끌어올렸다.

씨티는 올해 초 소매 판매가 '완만한' 개선세를 보인 데 이어 향후 주요 신제품 출시와 비용 절감, 전기 오토바이 사업인 라이브와이어(LiveWire)의 잠재적인 실적 개선 효과가 회사에 긍정적으로 작용할 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ 인텔(INTC)

반도체업체 인텔은 개장 전 거래에서 4% 가까이 하락했다.

대만 TSMC가 일론 머스크의 테라팹(Terafab)과 미국 텍사스 반도체 생산시설의 잠재적인 제조 협력을 위한 초기 논의를 진행하고 있다는 보도가 주가를 압박했다.

인텔은 앞서 해당 프로젝트의 제조 파트너로 공개된 업체였던 만큼 TSMC가 참여할 경우 인텔의 전략적 입지가 약화할 수 있다는 우려가 제기됐다.

데이터센터 시장에서 AMD와의 경쟁 심화로 인텔의 시장점유율이 계속 하락하고 있다는 지적도 투자 심리에 부담을 줬다.

◆ 마이크론테크놀로지(MU)

메모리 반도체업체 마이크론테크놀로지는 개장 전 거래에서 0.3%가량 하락했다.

최근 사상 최고치 부근까지 상승한 기술주가 숨 고르기에 들어간 가운데 반도체주 전반에 차익실현 매물이 나오면서 주가가 소폭 약세를 보이고 있다.

koinwon@newspim.com