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뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 혼조...국채금리 5.27%·고유가에 기술주 '주춤'

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AI 핵심 요약

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  • 미국 뉴욕증시 선물이 5일 혼조세를 보였다
  • 국채금리와 유가 고공행진이 투자심리를 눌렀다
  • 인텔은 급락했고 엔비디아는 강보합을 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 10년물 5.27%…고금리·고유가 부담 지속
고용 둔화에 10월 금리 동결 확률 80%
인텔 4%↓…사상 최고 찍은 엔비디아는 강보합

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 뉴욕증시의 주요 지수 선물이 5일(현지시간) 혼조세다.

미 국채 금리가 수년 만의 최고 수준에 머물고 국제유가도 배럴당 100달러 안팎의 고공행진을 이어가면서 투자 심리를 압박하고 있다. 지난주 사상 최고치를 경신했던 기술주가 숨 고르기에 들어간 가운데 인텔 등 반도체주도 약세를 보이고 있다.

미 동부시간 오전 8시 20분(한국 시간 오후 9시 20분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 25포인트(0.05%) 상승했다. S&P500 선물은 0.03%, 나스닥100 선물은 0.13% 내렸다.

시장의 가장 큰 부담은 좀처럼 꺾이지 않는 미 국채 금리다. 벤치마크인 10년물 국채 금리는 5.27% 수준으로 수년 만의 최고치 부근에 머물고 있다. 미국의 재정 악화와 대규모 국채 발행, 높은 에너지 가격이 장기물 금리를 밀어 올리고 있다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

고용 둔화에 10월 금리 동결 확률 80%

국제유가 역시 높은 수준을 이어가고 있다. 브렌트유 선물 가격은 이날 심리적 저항선인 배럴당 100달러 부근에서 움직이고 있다. 미국과 이스라엘이 관련된 전쟁이 이어지면서 걸프 지역 원유 인프라에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 유가를 떠받치고 있다.

고금리와 고유가가 동시에 이어지면서 시장의 관심은 다시 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책으로 향하고 있다.

지난주 발표된 미국 고용지표가 예상보다 부진하면서 이달 추가 금리 인상에 대한 우려는 한풀 꺾였다. CME 페드워치에 따르면 시장은 연준이 이달 기준금리를 동결할 가능성을 약 80%로 보고 있다. 다만 12월 추가 인상 가능성은 여전히 상당 부분 반영돼 있다.

연준은 지난달 기준금리를 0.25%포인트 인상했다. 투자자들은 오는 7일 공개되는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 당시 금리 인상 결정의 배경과 향후 정책 방향에 대한 단서를 찾을 전망이다.

연준 인사들의 발언에도 관심이 쏠린다. 크리스토퍼 월러 연준 이사를 비롯한 주요국 중앙은행 관계자들이 이번 주 이스탄불 경제포럼에서 연설할 예정이다. 이날 발표되는 미국 공급관리협회(ISM)의 서비스업 지표도 향후 금리 경로를 가늠할 주요 재료로 꼽힌다.

◆ 인텔 4%↓…사상 최고 찍은 엔비디아는 강보합

고금리 부담에 개장 전 반도체주는 대체로 약세다. ▲인텔(INTC)은 4% 가까이 급락했고 ▲마이크론테크놀로지(MU)는 0.6% 내렸다. 반면 ▲엔비디아(NVDA)는 0.5% 올랐다. 엔비디아는 지난 2일 사상 최고치를 기록했다.

기술주 중심의 나스닥지수는 지난 거래일 예상보다 부진한 고용지표가 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮추면서 사상 최고치를 새로 썼다. 그러나 국채 금리와 유가가 높은 수준을 유지하면서 기술주 랠리가 계속될 수 있을지를 두고 경계감도 커지고 있다.

씨티의 베아타 만테이 전략가는 "지정학적 위험과 금리 상승 등 역풍이 늘어나고 있음에도 글로벌 증시는 올해 들어 약 12% 상승해 사상 최고치 바로 아래에 있다"며 "불확실성이 여전히 높지만 현재로서는 '회복력(resilience)' 쪽에 무게를 두고 있다"고 말했다.

반면 증권사 판뮤어 리버럼은 증시 강세장이 막바지에 접어들었을 가능성을 경고했다. 판뮤어 리버럼은 S&P500지수가 2027년 말까지 35% 넘게 하락할 수 있다고 전망했다.

개별 종목에서는 미국 소프트웨어 업체 ▲PTC(PTC)가 개장 전 거래에서 36% 급등했다. 프랑스 슈나이더 일렉트릭이 PTC를 약 226억달러에 인수하기로 한 영향이다. 인수가는 주당 205달러로 PTC의 직전 종가에 42%의 프리미엄을 얹은 수준이다. 거래는 2027년 3분기까지 마무리될 예정이다.

AI 반도체 업체 ▲세레브라스 시스템즈(CBRS)는 4% 넘게 상승했다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 세레브라스를 "긴밀한 파트너"라고 평가하고 양사가 처리 속도의 한계를 끌어올리기 위해 긴밀하게 협력하고 있다고 밝힌 영향이다.

아시아 증시에서는 일본 닛케이225지수가 2.40% 오른 6만9946.86에 마감했다. 호주 S&P/ASX200지수는 보합으로 거래를 마쳤고 홍콩 항셍지수는 장 후반 소폭 상승했다. 중국 본토와 한국 증시는 휴일로 휴장했다.

koinwon@newspim.com

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KT, 롯데 꺾고 5년 만에 정규시즌 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 로건 앨런의 8이닝 무실점 역투와 장준원의 멀티홈런에 힘입어 롯데 자이언츠를 완파하고 5년 만에 정규시즌 정상에 올랐다. KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데와의 홈경기에서 9-0으로 승리했다. [서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈] 6연승을 달린 KT는 시즌 86승 5무 49패를 기록했다. 같은 날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 KT는 남은 경기 결과와 관계없이 정규시즌 1위를 확정했다. KT가 정규시즌 우승을 차지한 것은 통합우승을 달성했던 2021년 이후 5년 만이자 구단 통산 두 번째다. 한국시리즈 직행 티켓도 손에 넣으면서 두 번째 통합우승에 도전하게 됐다. KT는 1회말부터 롯데 마운드를 거세게 몰아붙였다. 1사 후 최원준이 좌전 2루타를 날렸고, 김현수가 우전 안타로 출루해 1, 3루를 만들었다. 이어 샘 힐리어드가 우전 적시 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 장성우가 볼넷을 골라 만루가 된 뒤 김상수가 좌전 2타점 2루타를 날렸다. KT는 단숨에 3-0으로 앞섰다. 공격은 계속됐다. 허경민의 땅볼로 2사 2, 3루가 된 뒤 한승택이 3루수 방면 적시 내야안타를 기록해 한 점을 더 보탰다. 이어 장준원이 롯데 선발 김진욱을 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 장준원의 시즌 6호포였다. KT는 1회에만 대거 7점을 뽑아 일찌감치 승기를 잡았다. KT는 6회말 다시 장준원의 한 방으로 점수를 보탰다. 1사 주자 없는 상황에서 장준원이 다시 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 7호포이자 이날 두 번째 홈런이었다. KT는 8-0까지 달아났다. 7회말에는 안현민이 선두타자로 나서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 안현민의 시즌 14호포로 KT는 9-0을 만들었다. 마운드에서는 로건이 롯데 타선을 압도했다. 로건은 8이닝 동안 110개의 공을 던지며 7피안타 무사사구 14탈삼진 무실점으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 여러 차례 주자를 내보냈지만 위기마다 삼진을 잡아내며 단 한 점도 허용하지 않았다. KT는 초반 대량 득점과 로건을 앞세워 끝까지 리드를 지켰고, 9-0 승리와 함께 정규시즌 우승을 확정했다.  [서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원. [사진=KT 위즈] KT 선발 로건은 시즌 7승(5패)째를 거뒀다. 타선에서는 장준원이 3타수 2안타(2홈런) 4타점으로 승리를 이끌었다. 1회 3점 홈런으로 대량 득점을 완성했고 6회에는 솔로 홈런을 추가했다. 안현민은 시즌 14호 홈런을 포함해 2안타 1타점을 기록했고 김상수는 2타점, 힐리어드도 선제 적시타로 힘을 보탰다. 롯데 선발 김진욱은 4이닝 동안 86개의 공을 던지며 9피안타(1피홈런) 1사사구 1탈삼진 7실점으로 시즌 9패(6승)째를 떠안았다. 롯데 타선도 7안타를 기록했지만 로건을 상대로 득점하지 못했다. 2015년 KBO리그 10번째 구단으로 출발한 KT는 2021년에 이어 다시 한국시리즈에 직행했다. 5년 전 창단 첫 통합우승을 달성했던 KT는 이제 구단 통산 두 번째 한국시리즈 우승을 노린다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 5일 수원 KT-롯데 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] football1229@newspim.com 2026-10-05 17:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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