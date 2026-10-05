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합참 최종 조사결과 발표 "25사단 장병, 北이 MDL 이남에 묻은 수지 지뢰에 당했다"

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  • 합참은 5일 25사단 DMZ 지뢰 폭발이 北지뢰 때문이라 결론냈다
  • 유엔사·국과수 조사서 폭발 지점과 파편이 MDL 이남 北지뢰와 일치했다
  • 군은 MDL 이남 지뢰지대를 제거하고 北에 사과와 철거를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유엔사와 공동조사… 폭발 지점 3곳 모두 MDL 이남 10여m
국과수 "부상자 파편, 北 수지반보병지뢰와 성분 동일"
"떠내려온 지뢰 아닌 매설 지뢰지대"… 최소 4발 이상 묻은 것으로 평가
군, 5일 낮 12시 51분 MDL 이남 北 지뢰지대 제거
기준 MDL만 3개 '제각각'… 북한군 MDL 침범 올해 50여 회

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 지난달 21일 비무장지대(DMZ)에서 작전하던 육군 25사단 장병들이 다친 지뢰 폭발은 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 묻은 수지반보병지뢰 때문이었다고 합동참모본부가 최종 결론을 냈다. 군은 발표 당일 해당 지뢰지대를 제거했다.

합참 합동 현장조사 TF장인 권대원 합참 차장(육군 중장)은 5일 국방부 브리핑에서 "북한이 이른바 '국경선 요새화' 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지반보병지뢰에 의해 정상적인 DMZ 작전을 하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다"고 밝혔다.

이번 결론은 지난달 26~29일 유엔군사령부와 함께 한 현장조사와 국립과학수사연구원 감정 결과를 토대로 나왔다.

권대원 합참 차장(육군 중장)이 5일 서울 용산 국방부 브리핑룸에서 25사단 DMZ 지뢰 폭발 사건에 대한 합동 현장조사 TF의 최종 조사 결과를 발표하고 있다. [사진= 국방부 유튜브 캡처] 2026.10.05 gomsi@newspim.com

◆유엔사와 공동조사… 폭발 지점 3곳 모두 MDL 이남 10여m = TF는 29일 최종 조사에서 1·2차 폭발 지점을 다시 확인했다. 이 과정에서 실물 북한군 수지반보병지뢰 1발도 추가로 찾았다. 2차 폭발 화구에서 1~2m 뒤쪽이었다. 갈색 사각형 몸체 표면에 격자무늬가 있는 지뢰였다.

유엔사와 합동정보조사팀이 GPS로 측정한 결과 폭발 지점 2곳과 추가 지뢰 발견 지점은 모두 MDL 이남 10여m였다. 유엔사는 지난달 30일 이를 정전협정 위반으로 공식 발표했다.

◆국과수 "부상자 파편, 北 수지반보병지뢰와 성분 동일" = 국과수 1차 감정에서는 부상자의 방탄 헬멧과 방탄조끼에서 TNT 성분이 나왔다. 2차 감정은 세 차례에 걸쳐 진행됐다. 1·2차 폭발 부상자의 전투복 하의에서 모두 TNT가 검출됐다.

1차 부상자의 전투복 하의와 2차 부상자의 수술 과정에서 나온 파편에서는 열경화성 플라스틱인 멜라민·요소·포름알데히드 수지(MUF) 성분이 확인됐다.

군은 과거 집중호우 때 임진강에서 수거한 북한 수지반보병지뢰를 국과수에 보내 비교 감정을 맡겼다. 결과는 "부상자 파편과 지뢰 본체의 성분이 동일하다"였다. 양진혁 합참 작전부장(육군 소장)은 "폭약 성분과 재질, 색상, 형상, 부상 정도를 종합하면 북한군이 매설한 수지반보병지뢰에 의한 피해로 최종 확인됐다"고 말했다.

지난 9월 28일 유엔군사령부 군사정전위원회 비서장과 25사단 작전부사단장 등 40여 명으로 구성된 조사단이 '25사단 지역 DMZ 내 지뢰 폭발 사고' 원점 일대에 접근해 촬영한 현장 모습이다. 흰색 원 두 개는 지뢰 폭발로 생긴 웅덩이 형태의 화구로, 아래쪽이 2차 폭발, 위쪽이 1차 폭발 지점으로 추정된다. 조사단은 2차 폭발 지점 2m 앞까지 접근했고, 1차 폭발 지점은 거기서 2m 더 떨어져 있다. [사진=합동참모본부] 2026.10.05 gomsi@newspim.com

◆"떠내려온 지뢰 아닌 매설 지뢰지대"… 최소 4발 이상 = 유실 지뢰 가능성은 낮게 봤다. 사고 당일 개척조는 처음 발견한 지뢰가 5~10㎝ 깊이에 묻혀 있었다고 진술했다. 29일 추가로 찾은 지뢰도 3㎝가량 묻혀 있었다. 유엔사는 이 지뢰를 "인위적으로 위치시킨 것"으로 평가했다. 설치 시기는 12개월 이전으로 봤다.

지뢰와 폭발 화구의 간격, 열과 열 사이의 거리도 북한군의 전형적인 지뢰지대 배치와 맞아떨어졌다. 합동정보조사팀은 주변 지형과 기상, 토질을 감안할 때 최소 4발 이상이 매설됐을 것으로 평가했다.

작전에 투입된 장병 18명 가운데 중상자 2명과 경상자 1명은 아직 입원 치료를 받고 있다. 퇴원한 15명 중 2명은 외진 진료를 추가로 받았다. 나머지 13명은 군이 상태를 관리하고 있다.

29일 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 현장 합동조사 과정에서 발견된 북한군 수지반보병지뢰. 우리 군과 유엔군사령부는 해당 지뢰가 지난 21일 작전 참가 장병들이 진술한 폭발 관련 지뢰와는 다른 물체로 평가하고, 유입 경위와 매설 시점 등을 추가 조사하고 있다. [사진= 합동참모본부] 2026.10.05 gomsi@newspim.com

◆군, 5일 낮 12시 51분 MDL 이남 北 지뢰지대 제거 = 군은 발표 당일인 5일 낮 12시 51분쯤 유엔사가 정전협정 위반으로 인정한 MDL 이남 북한군 지뢰지대를 제거했다. 준비 단계부터 유엔사와 협의했다.

작전 당일에는 유엔사 군사정전위원회가 현장을 평가한 뒤 "작전 시행에 제한이 없다"고 확인했다. 합참은 GP 중거리 카메라와 GOP 열영상장비(TOD)로 찍은 작전 영상도 공개했다.

권 차장은 "북한이 MDL 이남 지뢰지대를 스스로 제거하지 않으면 제거 작전을 계속하겠다"고 했다. 이어 북한에 부상 장병에 대한 사과와 지뢰 즉각 제거를 촉구했다.

북한군이 2024년 6월 전방 지역에서 굴착기 등을 동원해 전술도로 보강 공사를 진행하고 있다. [사진= 합동참모본부] 2026.09.23 2026.10.05 gomsi@newspim.com

◆기준 MDL만 3개 '제각각'… 北 침범 올해 50여 회 = 김성윤 합참 정보분석처장(육군 준장)은 MDL 기준선을 두고 인식 차이가 크다고 설명했다. 1953년 정전협정 당시 지도에 연필로 그은 선을 따라 표지판 1292개를 세웠다. 지금은 대부분 사라져 200여 개만 식별된다.

한국군은 2004년 미 국가지뢰정보국이 정립한 군사지도상 MDL을 쓴다. 유엔사는 2016년 'MDL 프로젝트'로 10m 간격 좌표 2만3000여 개를 이은 선을 적용한다. 여기에 표지판 연결선까지 세 기준이 서로 맞지 않는다. 북한이 별도 기준을 쓰면 MDL이 하나 더 생기는 셈이다. 군은 유엔사와 기준선 일치화 협의를 진행하고 있다.

북한은 2023년 11월 9·19 군사합의를 파기했다. 같은 해 12월 김정은이 남북관계를 '교전 중인 적대적 두 국가'로 규정했다. 이듬해 4월부터는 '국경선 요새화' 작업에 들어갔다. 지난해 3월 작업을 MDL 전 구간으로 넓혔고, 올해는 하루 최대 7000여 명을 투입해 지뢰지대와 철책을 깔고 있다. 250㎞ 구간 가운데 불모지 조성은 마무리 단계다. 철책과 지뢰지대, 전술도로는 40~60% 수준이다. 2년 안에 끝날 것으로 군은 예상했다.

MDL 침범은 2024년 9회, 2025년 17회였다. 올해는 50여 회로 급증했다. 8월 중순 동부전선에서 처음 발생한 뒤 특정 지역에 몰렸다. 북한군 GP 병력이 불모지 작업 구간을 순찰로로 쓰면서 MDL 이남 10여m를 매일 오가 한 곳에서만 40여 회가 반복됐다.

경고사격 때 북한군이 지도를 펴 자기 위치를 확인하는 모습도 포착됐다. 군은 북한군이 MDL을 넘지 않았다고 여기는 것으로 추정했다. 북한군의 MDL 이남 지뢰 매설 추정지는 여러 곳이 식별됐다. 침범 폭은 평균 20여m다.

경기 파주 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고의 경과. 지난 21일 수색·개척 작전 중 지뢰 폭발로 장병 3명이 다친 뒤, 우리 군과 유엔군사령부는 현장조사와 합동조사를 진행했다. 29일 합동조사에서는 폭발 지점 인근에서 북한 수지반보병지뢰 1발이 추가로 발견됐다. [그래픽=홍종현 미술기자·자료=합동참모본부] 2026.10.05 gomsi@newspim.com

gomsi@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%...전월세 불안에 소폭 하락 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율아 3주 만에 다시 소폭 하락해 37.4%로 집계됐다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 28일부터 지난 2일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 내린 37.4%로 나타났다. 부정 평가는 59.8%로 전주 대비 0.3%p 하락했다. '잘 모름'은 2.8%였다. 이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대] 리얼미터는 "63조원 규모의 초과세수를 활용한 민생·복지 정책 발표 등 긍정적 요인이 있었다"면서도 "공소청·중대범죄수사청 신설 및 김지용 중수청장 임명 논란, DMZ 지뢰 폭발 사건과 우크라이나와의 외교 마찰, 수도권 전월세 불안 등 인사·안보·민생 악재가 더 크게 작용하면서 국정 신뢰도가 소폭 하락한 것으로 보인다"고 진단했다. 지난 1∼2일 전국 18세 이상 유권자 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 42.5%, 국민의힘은 38.4%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 1.0%p 떨어졌다. 리얼미터는 민주당에 대해서는 "민생 지원 정책이 부각되는 가운데 중도·진보층과 30~40대를 중심으로 지지세가 결집해 상승한 것으로 판단된다"고 분석했다. 국민의힘에 대해서는 "DMZ 폭발 사건을 둘러싼 안보 공세가 정쟁으로 비친 점과 장외투쟁 예고 등 강경 대응 기조가 이어지며 중도층 이탈이 나타나 소폭 하락한 것으로 보인다"고 밝혔다. 조국혁신당은 지난주보다 1.2%p 오른 5.2%를 기록했다. 개혁신당은 1.5%, 진보당은 1.3%다. 기타 정당은 1.6%, 무당층은 9.5%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.9%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-05 09:08
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KT, 롯데 꺾고 5년 만에 정규시즌 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 로건 앨런의 8이닝 무실점 역투와 장준원의 멀티홈런에 힘입어 롯데 자이언츠를 완파하고 5년 만에 정규시즌 정상에 올랐다. KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데와의 홈경기에서 9-0으로 승리했다. [서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈] 6연승을 달린 KT는 시즌 86승 5무 49패를 기록했다. 같은 날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 KT는 남은 경기 결과와 관계없이 정규시즌 1위를 확정했다. KT가 정규시즌 우승을 차지한 것은 통합우승을 달성했던 2021년 이후 5년 만이자 구단 통산 두 번째다. 한국시리즈 직행 티켓도 손에 넣으면서 두 번째 통합우승에 도전하게 됐다. KT는 1회말부터 롯데 마운드를 거세게 몰아붙였다. 1사 후 최원준이 좌전 2루타를 날렸고, 김현수가 우전 안타로 출루해 1, 3루를 만들었다. 이어 샘 힐리어드가 우전 적시 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 장성우가 볼넷을 골라 만루가 된 뒤 김상수가 좌전 2타점 2루타를 날렸다. KT는 단숨에 3-0으로 앞섰다. 공격은 계속됐다. 허경민의 땅볼로 2사 2, 3루가 된 뒤 한승택이 3루수 방면 적시 내야안타를 기록해 한 점을 더 보탰다. 이어 장준원이 롯데 선발 김진욱을 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 장준원의 시즌 6호포였다. KT는 1회에만 대거 7점을 뽑아 일찌감치 승기를 잡았다. KT는 6회말 다시 장준원의 한 방으로 점수를 보탰다. 1사 주자 없는 상황에서 장준원이 다시 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 7호포이자 이날 두 번째 홈런이었다. KT는 8-0까지 달아났다. 7회말에는 안현민이 선두타자로 나서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 안현민의 시즌 14호포로 KT는 9-0을 만들었다. 마운드에서는 로건이 롯데 타선을 압도했다. 로건은 8이닝 동안 110개의 공을 던지며 7피안타 무사사구 14탈삼진 무실점으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 여러 차례 주자를 내보냈지만 위기마다 삼진을 잡아내며 단 한 점도 허용하지 않았다. KT는 초반 대량 득점과 로건을 앞세워 끝까지 리드를 지켰고, 9-0 승리와 함께 정규시즌 우승을 확정했다.  [서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원. [사진=KT 위즈] KT 선발 로건은 시즌 7승(5패)째를 거뒀다. 타선에서는 장준원이 3타수 2안타(2홈런) 4타점으로 승리를 이끌었다. 1회 3점 홈런으로 대량 득점을 완성했고 6회에는 솔로 홈런을 추가했다. 안현민은 시즌 14호 홈런을 포함해 2안타 1타점을 기록했고 김상수는 2타점, 힐리어드도 선제 적시타로 힘을 보탰다. 롯데 선발 김진욱은 4이닝 동안 86개의 공을 던지며 9피안타(1피홈런) 1사사구 1탈삼진 7실점으로 시즌 9패(6승)째를 떠안았다. 롯데 타선도 7안타를 기록했지만 로건을 상대로 득점하지 못했다. 2015년 KBO리그 10번째 구단으로 출발한 KT는 2021년에 이어 다시 한국시리즈에 직행했다. 5년 전 창단 첫 통합우승을 달성했던 KT는 이제 구단 통산 두 번째 한국시리즈 우승을 노린다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 5일 수원 KT-롯데 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] football1229@newspim.com 2026-10-05 17:14

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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