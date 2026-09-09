한미 군 지휘부, '최전방 공동점검'… "北 MDL 도발 땐 현장서 작전 종결"

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장과 브런슨 사령관이 9일 동부전선 GP와 GOP를 찾아 경계태세를 점검했다.
- 두 사람은 북한군의 MDL 인근 활동을 확인하고 한미 연합방위태세를 재확인했다.
- 진 의장은 우발적 도발 대비와 즉각 대응할 실전 태세 유지를 지시했다.
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北 MDL 인근 근접작업 점검… "도발 땐 현장에서 작전 종결"
한미 연합방위태세·상호운용성 강화로 최전방 억제력 재확인
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모의장과 제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 한미연합군사령관·주한미군사령관이 9일 동부전선 최전방 GP(감시초소)와 GOP(일반전초)를 함께 찾아 북한군의 군사분계선(MDL) 일대 활동을 점검하고, 한미 연합방위태세를 재확인했다.
최근 북한군이 MDL 인근에서 근접작업을 이어가는 상황에서 한미 최고 군사 지휘부가 직접 최전선을 찾은 것은 북한의 우발적 도발 가능성을 억제하고, 현장 대응 의지를 과시하기 위한 행보로 풀이된다.
합참에 따르면, 진 의장과 브런슨 사령관은 이날 GP에서 비무장지대(DMZ) 내 작전 상황과 북한군의 MDL 일대 활동, 현장 부대의 즉응태세를 확인했다. 진 의장은 북한군의 MDL 인근 활동에 '엄중한 우려'를 표명하면서, "녹음이 짙어지고 안개가 잦은 계절적 여건이 감시·경계작전에 영향을 줄 수 있다"고 지적했다. 그러면서 "사소한 징후도 면밀히 분석해 적의 기습을 방지하고, 적 도발 시 확고한 대응으로 현장에서 작전을 종결시킬 것"을 지시했다.
브런슨 사령관은 "정전협정이 지난 70여 년간 한반도 안정의 기반 역할을 해왔다"며 "그 안정이 지속되기 위해서는 실질적인 군사 대비태세가 필수적"이라고 강조했다. 그는 한미 지휘부가 최전방을 함께 찾은 데 대해 "한미동맹의 굳건함과 대한민국 방위, 한반도 평화·안정 수호를 위한 공동 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.
양측은 한미 연합방위태세가 굳건히 유지되고 있음을 재확인하고, 변화하는 안보 환경에 대응하기 위한 능력·대비태세·상호운용성 강화를 계속 추진하기로 했다. 단순한 현장 격려를 넘어 감시·정찰, 지휘통제, 유사시 공동 대응체계 등 연합 방위의 실전성을 끌어올리겠다는 메시지로 해석된다.
진 의장은 이어 GOP 대대를 방문해 경계작전시스템과 대응태세 전반을 살폈다. 그는 현장 장병들에게 "직면한 적 위협을 고려해 작전기강과 지휘체계를 확립하고, 모든 작전요원이 원팀이 돼 즉각 행동화할 수 있는 실전적 작전능력과 태세를 유지해야 한다"고 주문했다.
특히 최전방 경계작전은 계절·기상 변화에 따라 감시 여건이 크게 달라지는 만큼, 관측 장비와 인력 감시를 결합하고 이상 징후를 신속히 식별·보고·대응하는 지휘체계가 핵심이다. 진 의장은 "가장 험준한 최전선에서 오직 적만 바라보며 국가방위 임무에 매진하는 장병들이 자랑스럽다"며 장병들의 노고를 치하했다.
gomsi@newspim.com