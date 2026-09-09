엔씨, '리니지 클래식' 신규 에피소드 '아덴' 16일 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 9일 리니지 클래식 새 에피소드 아덴 사전예약을 시작했다.
- 사전예약은 10월 14일까지이며 기존·신규 서버 보상을 제공한다.
- 엔씨는 오만의 탑 미니게임과 한·대만 첫 대결도 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국·대만 이용자 첫 진영 대결 미니게임도 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨는 '리니지 클래식'의 신규 에피소드 '아덴' 사전예약을 시작한다고 9일 밝혔다.
신규 에피소드는 왕위에 오른 지 5년 만에 세상을 떠난 '듀크 데필'과 그의 조카를 자처하며 왕좌를 차지한 '켄 라우헬', 아덴에서 자취를 감춘 어린 왕자의 이야기를 중심으로 전개된다. 주요 지역과 몬스터 등 세부 정보는 16일 브랜드 웹페이지에서 공개할 예정이다.
아덴 사전예약은 이날부터 오는 10월 14일까지 진행된다. 기존 서버 이용자에게는 캐릭터 외형 변경 아이템과 오만의 탑 이동 아이템, 성장 보상 등을 담은 '아덴 영광의 보물상자'를 지급한다.
신규 서버 이용자는 성장 지원 아이템과 장비 등을 포함한 '아덴 환영의 보물상자'를 받을 수 있다.
엔씨는 사전예약과 함께 오만의 탑을 배경으로 한 타워 디펜스 미니게임 '시즈 더 그림리퍼'도 약 4주간 진행한다. '데포로쥬', '켄 라우헬' 등 리니지 원작 캐릭터들이 힘을 합쳐 몬스터를 막아내는 방식이다.
미니게임에서는 한국과 대만 리니지 클래식 이용자 간 첫 대결도 열린다. 양국 이용자는 상위 100위 랭킹을 놓고 진영 경쟁을 벌이며, 최종 결과와 진영 승패에 따라 국가별 버프 보상을 받는다.
flurry327@newspim.com