아이슬란드, 트럼프의 '미국 국기 지도'에 격앙… 미국대사 초치하며 "우리를 모욕"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 북극지역 섬나라 아이슬란드가 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 올린 지도 내용에 항의하기 위해 주아이슬란드 미국대사를 초치했다고 로이터통신 등 외신이 8일(현지시각) 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 7일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 미국을 넘어 캐나다와 멕시코, 중앙아메리카, 카리브해 지역, 그린란드, 아이슬란드를 미국 국기로 뒤덮은 지도를 게시했다.

아이슬란드 정부는 이 지도에 대해 "모욕" "나쁜 농담"이라고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 지도. [출처 : 트루스소셜]

소르게르뒤르 카트린 군나르스도티르 아이슬란드 외무장관은 이날 빌리 롱 주아이슬란드 미국대사를 초치해 "아이슬란드 정부는 인공지능(AI)으로 만든 것으로 보이는 이 지도를 사소한 문제로 취급하지 않고 있다"고 말했다.

그는 "미국 정부는 그동안 우리에게 '트럼프 대통령의 발언을 액면 그대로 해석할 필요는 없지만, 그가 전달하려는 메시지는 가볍게 여겨서는 안 된다'고 여러 차례 말해왔다"며 "우리는 바로 그렇게 하고 있다"고 했다.

그러면서 "아이슬란드는 주권국가이자 독립국가이고 스스로의 운명을 결정할 책임이 있다는 점을 분명히 하고자 한다"고 말했다. 이어 "게시물이 농담이었다고 해도 그건 나쁜 농담"이라고 했다.

크리스트룬 프로스타도티르 아이슬란드 총리도 트럼프의 지도에 대해 "터무니없다(ridiculous)"고 했다. 그는 "이 지도는 아이슬란드인과 캐나다인, 그린란드인에 대한 모욕"이라며 "국가의 주권을 희화화하는 것은 재미도 없도 정상적인 것도 전혀 없다"고 말했다.

라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관도 "이 지도는 우려스럽고 여러 면에서 전적으로 부적절하다"고 비판했다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X · 옛 트위터))에 "멕시코는 어떤 외국의 식민지나 보호령도 아니며 앞으로도 결코 그렇게 되지 않을 것"이라고 썼다. 그는 지도가 공개된 직후에도 "우리는 자유롭고 독립적이며 주권을 가진 국가라는 사실을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.

아이슬란드 국기. [사진=로이터 뉴스핌]

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "트럼프가 두 번째 임기를 시작한 이후 특히 그린란드와 캐나다, 파나마, 아이슬란드를 향해 보여온 의도적으로 도발적인 접근은 여러 나라를 불안하게 만들었다"며 "이는 미국의 서반구 이익을 중심에 둔 '반구 방위(Hemispheric Defence)' 안보 전략과 맞물려 있다"고 했다.

트럼프 행정부 관계자들은 미국이 외부의 위협으로부터 자국을 방어하기 위해 '자국의 반구(its hemisphere)' 를 통제할 필요가 있다고 거듭 주장해 왔다.

지난 1월 부임한 롱 대사는 "인구 약 40만명의 북극지역 섬인 아이슬란드가 미국의 52번째 주 가 될 수 있다"고 농담하는 모습이 포착돼 항의를 받기도 했다.

ihjang67@newspim.com