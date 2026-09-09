李대통령, 프랑스 동포 간담회…"동포 민원 실질적 해결"

한·불 수교 140주년 기념, 130명 참석해 소통

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사는 9일(현지시간) 프랑스 파리에서 한-프랑스 수교 140주년을 기념해 프랑스 동포들과 오찬 간담회를 갖고 동포사회와 직접 소통하는 시간을 가졌다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.

이날 간담회에는 프랑스한인회를 비롯해 재불한인여성회, 프랑스한인차세대협회, 입양동포단체 등 주요 동포단체 관계자와 민주평화통일자문회의 자문위원, 종교·예술·교육계 인사 등 130명이 참석했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 파리의 한 호텔에서 동포 간담회를 열고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV}

◆ 李대통령 "재외공관, 기업 해외진출과 문화 확산의 본거지 돼야"

김종희 프랑스한인회장은 환영사에서 "대통령께서 국가의 경축사나 해외동포에 대한 특별 메시지를 통해 재외동포가 모국을 위해 헌신한 공로를 수차례에 인정하고 격려해준 덕분에 동포사회에는 많은 변화가 생겼다"고 고마움을 전했다.

이어 "프랑스는 우리와 지난 140여년 동안 관계를 맺어 왔으며, 그 중 파리는 우리나라의 예술가들이 영혼의 영감을 주고받은 도시"라며 "양국의 문화 정상회담이 문화강국 대한민국 미래의 K-문화 형성에 큰 이정표가 되고, 이번 국빈 방문이 문화대국 두 나라가 함께 인류의 문화 공영에 이바지하는 계기가 되길 소망한다"고 밝혔다.

이 대통령은 격려사에서 "해외에 나가면 모국에 대한 관심이 높아지고 모국을 걱정하는 애국자가 된다"며 "임기 초에 가능한 많은 동포들을 만나 민원을 해결하고자 노력하고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 세계 여러 국가들이 대한민국과 협력하고 싶은 분야가 첨단 산업부터 문화·예술 분야 등으로 다양해지고 있다며 "마크롱 대통령과 영화·영상 분야 협력에 대해 정상회의를 하며 문화강국인 프랑스에서도 대한민국의 위상이 높아지는 것을 느낄 수 있었다"고 소회를 밝혔다.

이어 "앞으로 재외공관이 우리 기업들의 해외진출 외에도 우리의 문화를 확산하는 본거지가 되어야 한다"고 강조했다.

또한 "1년 전과 비교해 전 세계 동포들의 민원이 한글학교 지원, 복수국적 연령하향, 재외국민 투표 편의성 등 점점 더 다양해지고 있다"며 "동포사회의 이러한 요구사항을 실질적으로 해결하겠다"고 말했다.

◆ "한국 위상 달라졌다"…프랑스 동포들 한목소리

이날 간담회에서는 이소라 민주평통 제22기 자문위원 겸 파티시에, 김혜경 엑스마르세유대학교 한국학 교수, 이재동(로랑 뒤물랭) 한국의 뿌리협회 회장이 현지 활동 경험과 소회를 공유했다.

이 자문위원은 "프랑스에 처음 왔을 때와 비교하면 현지에서 바라보는 대한민국의 위상이 정말 많이 달라졌음을 체감하고, 현지 업계에서도 한식을 크게 주목하고 있다"며 "해외에서 활동하는 문화·예술·미식 분야의 젊은 창작자와 전문가들이 대한민국 공식행사에 더 많이 참여할 수 있는 기회가 있었으면 좋을 것 같다"고 건의했다.

김혜경 교수는 "프랑스에서 한국 문화와 언어에 대한 관심과 열기가 매우 뜨겁고, 지난 20년 동안 한국어와 한국학에 대한 수요가 크게 늘어나는 등 많은 사람들이 한국어를 배우고 있다"며 "40년 전 처음 프랑스에 왔을 때와 비교하면 오늘날 한국의 국제적 위상이 눈부시게 높아졌음을 실감한다"고 소감을 밝혔다.

이 회장은 해외입양 관련 헤이그협약 비준, 불법입양에 대한 사과와 2029년까지 국제 입양 종료 목표 등 정부의 조치에 감사하며 "입양동포가 대한민국의 일원임을 인정받고 국적을 회복해 우리의 뿌리와 가족에게 온전히 다가갈 수 있게 됐다"고 말했다.

이 회장은 2009년에 친가족을 찾았고 2023년에는 대한민국 국적을 취득했다며 모든 입양인들이 본인과 같은 기회를 가질 수 있기를 바란다고 희망했다.

이 대통령은 마무리 발언에서 프랑스 동포사회는 자유와 평등, 문화와 예술의 활발한 모습이 참 인상적이라며 "멀리 떨어져 있어도 국민의 목소리가 정부에 제대로 닿을 수 있도록 하고, 정부가 해야 할 일이 있다면 세심히 챙기겠다"고 강조했다.

한편 이날 간담회의 문화공연에서는 라디오 프랑스 필하모닉 오케스트라 박지윤 악장 및 이은주 부수석(이상 바이올린), 이승은 리옹 국립오케스트라 단원(비올라), 이유리 파리국립오페라 오케스트라 단원(첼로)이 모차르트의 '현악 4중주 19번 C장조 4악장'을 연주했다.

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