창사 이래 첫 포스코 부분 파업…포항시, 협력업체·소상공인 지원책 검토

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포항시 긴급 경제단체대책 회의…지역 민생경제 점검

"추석 앞두고 노사 간 존중·대화 통한 해결에 뜻 모아"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 한국노총 금속노련 포스코노동조합(포스코 노조)이 부분 파업에 들어간 가운데, 경북 포항시가 긴급 경제단체 대책회의를 열고 포스코 부분 파업에 따른 지역 기업과 소상공인의 피해를 최소화하기 위한 대책 마련에 나섰다.

9일 포항시에 따르면 박용선 포항시장은 이날 오전 시청 대회의실에서 '지역경제 위기대응 대책위원회' 회의를 주재하고 포스코 부분 파업이 지역경제에 미칠 영향을 긴급 점검했다.

포스코노조가 9일 부분파업에 들어가자 경북 포항시가 이날 오전 긴급 경제단체대책회의 갖고 포스코 부분파업에 따른 지역 기업,소상공인,전통시장 등 민생경제 현장 점검과 함께 피해 최소화 등 대책마련에 들어갔다.[사진=포항시]2026.09.09 nulcheon@newspim.com

이날 긴급 대책회의에는 포항시를 비롯해 포항시의회, 고용노동부 포항지청, 포스코, 포항상공회의소, 포항철강산업단지관리공단, 금융·경제 유관기관, 소상공인·전통시장 관계기관, 포스코 협력업체 대표 등 관계기관과 단체가 참석했다. 참석자들은 노사 분규에 따른 지역경제 영향을 공유하고 대응 방안을 논의했다.

대책위원회는 부분 파업이 장기화할 경우 생산과 출하 감소로 포스코 협력업체 등 연관 기업의 경영활동이 위축될 수 있다고 우려했다. 근로자 소득 감소에 따른 소비 위축, 지역 소상공인과 전통시장 매출 감소 등 영향이 지역경제 전반으로 확산할 가능성도 있는 만큼 선제 대응이 필요하다는 데 의견을 모았다.

이에 따라 포스코의 생산·출하 상황과 협력업체의 경영·고용 동향을 지속적으로 점검하고, 소상공인과 전통시장 등 민생경제에 미치는 영향도 면밀히 모니터링하기로 했다.

또 포스코가 포항 지역경제에서 차지하는 비중과 지역사회에 미치는 영향을 고려해, 추석을 앞두고 전통시장 등 민생경제 위축을 최소화할 방안을 마련하기로 했다. 노사 간 상호 존중과 원만한 대화를 통해 현안이 조속히 해결되고 생산과 조업이 정상화될 수 있도록 관계기관과 단체가 함께 힘을 모으기로 했다.

포항시는 집회·시위 과정에서 발생할 수 있는 제철소 진입로 교통 혼잡, 조업 변동에 따른 안전사고, 대기환경 관련 민원 등 지역사회 안전 분야의 위험 요인에 대해서도 관계기관 간 긴밀한 협조 체계를 구축하기로 했다.

박용선 포항시장은 "부분 파업이 장기화할 경우 지역경제와 민생에 미치는 영향이 커질 수 있는 만큼 관계기관·단체와 함께 상황을 면밀히 살피고 있다"며 "포항시도 고용·금융·세제·지역화폐 등 분야별 지원 방안을 신속히 마련해 지역 기업과 소상공인 등 시민들의 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 노사 간 임금협상이 결렬되자 이날 오전 7시부터 48시간 부분 파업에 들어갔다. 이번 포스코 노조의 부분 파업은 1968년 창사 이래 처음이다.

포스코 노조는 현재 연장·휴일근로 거부 등 준법투쟁과 함께 포항·광양제철소에서 각각 1개 공장을 대상으로 부분 파업을 벌이고 있다. 파업 참여 인원은 포항제철소 약 40명, 광양제철소 약 80명 등 총 120여 명으로 전해졌다.

포스코 노조는 1차 파업 이후에도 교섭에 진전이 없을 경우 파업 규모와 범위를 대폭 확대하겠다는 입장이다.

nulcheon@newspim.com