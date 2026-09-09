카카오게임즈, '도깨비의세계' 10월 8일 출시...한국형 MMORPG 승부

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 9일 도깨비의세계를 10월 8일 출시한다고 밝혔다.
- 카카오게임즈는 8일 쇼케이스서 핵심 콘텐츠와 운영 정책을 공개했다.
- 도술 전투와 협력 중심 성장, 전통 정서 세계관이 특징이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경쟁보다 협력 중심 성장...18일 라이브 시연
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 신작 MMORPG '도깨비의세계'를 오는 10월 8일 정식 출시한다고 9일 밝혔다.
카카오게임즈는 지난 8일 온라인 쇼케이스를 열고 출시 일정과 게임의 핵심 콘텐츠, 서비스 정책 등을 공개했다.
도깨비의세계의 핵심 전투 시스템은 12개 스타일로 구성된 '도술'이다. 각 도술은 단순 능력치 강화에 그치지 않고 고유 메커니즘인 '신식 개방'과 연계돼 다양한 방식의 전투에 활용된다.
성장 구조는 이용자 간 경쟁보다 협력에 중점을 두고 선택적 PvP 요소를 결합했다. 카카오게임즈는 AI 시스템 '묘롱'을 활용한 데이터 관리 기능과 이용자와 정기적으로 소통하는 '도깨비 총회' 등 운영 방침도 공개했다.
카카오게임즈는 정식 출시에 앞서 오는 18일 라이브 시연회를 열고 실제 게임 플레이와 개발진의 실시간 해설을 선보일 예정이다.
도깨비의세계는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 개발한 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 하이브리드 비주얼과 한국 전통 정서를 반영한 세계관을 특징으로 한다. '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오도 IP 제작에 참여했다.
카카오게임즈는 10월 8일 정식 출시를 목표로 막바지 개발과 서비스 준비를 진행하고 있다.
flurry327@newspim.com