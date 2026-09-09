넥슨, 카러플X알파드라이브원 컬래버...멤버들이 직접 카트 기획

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 9일 카트라이더 러쉬플러스와 알파드라이브원 협업을 밝혔다
- 오는 22일 멤버 기획 카트와 코디 아이템을 게임에 선보인다
- 공개 제작기 영상과 SNS 공유 이벤트도 21일까지 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아이템 제작·레이싱 대결 담은 3부작 예능도 공개
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'와 K-POP 그룹 '알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)'의 컬래버레이션을 진행한다고 9일 밝혔다.
넥슨은 오는 22일 알파드라이브원 멤버들이 직접 기획한 카트와 코디 아이템 등을 게임에 선보인다. 멤버들의 무대 스타일을 게임 아이템에 반영한 것이 특징이다.
알파드라이브원 공식 유튜브 채널에서는 컬래버레이션 제작 과정을 담은 3부작 예능 콘텐츠도 공개한다.
지난 8일 공개된 1편에서는 실제 카트라이더 러쉬플러스를 즐기는 멤버들이 게임 아이템 아이디어를 제안하는 모습을 담았다. 2편에서는 멤버들이 직접 디자인한 아이템이 게임에 구현되는 과정을, 3편에서는 멤버들의 레이싱 대결을 선보일 예정이다.
넥슨은 컬래버레이션을 기념해 오는 21일까지 SNS 공유 이벤트도 진행한다. 웹 예능 콘텐츠를 개인 SNS에 공유하면 추첨을 통해 알파드라이브원 멤버들의 친필 사인이 담긴 미니앨범 2집을 제공한다.
알파드라이브원은 Mnet 글로벌 오디션 프로그램 '보이즈 2 플래닛'을 통해 결성된 K-POP 그룹으로, 지난 1월 정식 데뷔했다.
flurry327@newspim.com