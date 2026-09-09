크래프톤, 배틀그라운드 모바일에 '블러드헌트' 추가...뱀파이어 전투 선보인다

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 9일 배틀그라운드 모바일 9월 업데이트를 공개했다.
- 신규 테마 모드 블러드헌트와 혈통의 각성을 추가했다.
- 추석·아시안게임 기념 시즌 이벤트도 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사망 후 뱀파이어 진영 합류하는 20인 PvP도 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)의 9월 업데이트를 통해 신규 테마 모드 '블러드헌트'를 선보인다고 9일 밝혔다.
이번 업데이트의 핵심인 블러드헌트는 뱀파이어 콘셉트를 활용한 테마 모드다. 에란겔의 로족(Rozhok), 밀타(Mylta), 쿼리(Quarry), 갓카(Gatka)가 뱀파이어 점령 지역으로 바뀌며, 스탈버(Stalber)와 소스노브카 군사기지(Sosnovka Military Base)는 헌터 길드의 실내 PvP 구역으로 운영된다.
이용자는 변화한 전장에서 봉인 복구와 뱀파이어 사냥 등 헌터 길드 미션을 수행할 수 있다.
기간 한정 콘텐츠 '혈통의 각성'도 추가된다. 이용자가 사망한 뒤 뱀파이어 진영에 합류해 전투를 이어가는 방식으로, 최대 20명이 동시에 참여할 수 있다. 생존과 추격, 진영 간 대결을 결합한 PvP 콘텐츠다.
클래식 모드에는 신규 전장 미션이 추가된다. 에란겔에서 파밍 중 미션 아이템을 획득하면 미니 미션이 활성화돼 전투와 탐색 과정에서 추가 목표를 수행할 수 있다.
총기 밸런스도 조정한다. ACE32는 반동을 줄이고 피해량을 46에서 47로 높인다. AKM, M762, 허니 배저(Honey Badger), MK47, 그로자(Groza) 등 7.62mm 소총군의 사격 안정성도 개선한다.
최대 4명이 탑승할 수 있는 신규 탈 것 고무보트도 추가된다. 탑승 인원이 많을수록 이동 속도가 빨라지는 방식으로 수상 이동 선택지를 확대했다.
크래프톤은 추석과 2026 아시안게임 등을 기념한 시즌 이벤트도 진행한다. 오는 19일부터 29일까지 추석 출석·플레이 이벤트를 열고, 24일부터 26일까지는 저녁 피크타임 접속 시 치킨메달을 제공하는 핫타임 이벤트를 진행한다.
25일부터 30일까지 열리는 아시안게임 응원 이벤트에서는 플레이 미션을 완료한 이용자에게 '2026 아시안게임 대한민국 이스포츠 국가대표 유니폼' 스킨과 기념 프로필, 테두리 등을 제공한다.
flurry327@newspim.com