李대통령, 프랑스 하원의장 면담…"의회 협력으로 양국 관계 도약"

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민주주의 가치 공유·첨단산업 협력 확대 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 9일(현지시간) 야엘 브론-피베 프랑스 하원의장과 만나, 민주주의 발전과 한-프랑스 관계 도약에 프랑스 의회가 역할을 해달라고 당부했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 내고 이같이 밝혔다.

브론-피베 하원의장은 이 대통령의 하원 방문을 환영하면서, 이번 하원 방문은 민주주의를 대표하는 의회의 역할에 대한 이 대통령의 각별한 관심을 보여주는 것으로 그 의미가 크다고 언급했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 하원의회를 방문해 야엘 브론-피베 프랑스 하원의장과 악수하며 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "세계적으로 민주주의가 위협받는 환경에서 국민의 의사를 정치에 반영하는 것이 민주주의의 핵심"이라며 "이 과정에서 의회가 매우 중요한 역할을 담당한다"고 강조했다.

또한 이 대통령은 "프랑스 혁명이 자유와 평등, 국민주권의 가치를 확산시키며 한국이 국민주권의 시대를 열어가는 데도 중요한 영향을 미쳤다"고 평가했다.

이어 "프랑스와 한국이 모범적 민주주의 국가로서 자유와 평등을 기반으로 경제발전 및 첨단산업 확대 등 지속적으로 발전해 나가는 데는 자유와 평등이라는 민주주의의 기본 가치가 든든한 기반이 됐다"고 짚었다.

이 대통령은 특히 "교역·투자, 첨단기술, 사회정책 등 다양한 분야에서 한국과 프랑스 간 협력이 더욱 확대될 잠재력이 크다"면서 "양국 관계의 새로운 도약을 위해서는 의회의 역할과 양국 의회 간 획기적이면서도 깊은 협력이 필요하다"고 강조했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 하원의회를 방문해 야엘 브론-피베 프랑스 하원의장을 비롯한 의회 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

강 수석대변인은 "브론-피베 하원의장은 민주주의 발전을 위한 한국의 정책에 관심을 표했고, 이 대통령은 국민의 의견을 정책에 반영할 수 있는 한국의 제도 개혁에 대해 소개했다"고 전했다.

이 대통령과 브론-피베 하원의장은 한-프랑스 간 문화와 인적 교류 확대 방안도 논의하고, 한-프랑스 관계를 더욱 발전시킬 수 있도록 양국 의회 간 교류와 소통을 더욱 활성화할 필요가 있다는 데 뜻을 같이했다.

강 수석대변인은 "이번 면담은 올해 두 차례 정상회담을 통해 구체화된 양국 간 협력을 의회 차원으로 확장하고, 그 성과가 양국 국민이 체감할 수 있는 실질 협력으로 이어지도록 프랑스 의회의 관심과 협력을 이끌어내는 계기가 됐다"고 평가했다.

the13ook@newspim.com