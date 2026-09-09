뉴욕증시 개장 전 특징주...에너지주·미션 프로듀스·차임파이낸셜↑ VS 서비스타이탄·애플↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 향후 전망, 국제유가 상승 등 개별 기업 관련 소식에 따라 주요 종목의 희비가 엇갈리고 있다.

미션 프로듀스는 회계연도 3분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 7% 넘게 상승했다. 시그넷 주얼러스도 예상보다 좋은 2분기 실적과 연간 이익 전망 상향에 9% 넘게 급등했다. 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 에너지주도 강세를 보였다.

반면 서비스타이탄은 3분기 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못하면서 17% 넘게 급락했다. 케이시스 제너럴 스토어는 엇갈린 분기 실적에 10% 넘게 떨어졌고, 브레이즈도 매출이 시장 예상치를 밑돌면서 약 11% 하락했다. 애플은 신제품 발표 행사를 앞두고 소폭 약세를 보였다.

애플 로고 [사진=블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 미션 프로듀스(AVO)

아보카도 생산업체 미션 프로듀스는 개장 전 거래에서 7% 넘게 상승했다.

회사가 발표한 회계연도 3분기 실적이 시장 기대를 웃돈 것이 주가를 끌어올렸다.

미션 프로듀스의 일회성 항목을 제외한 주당순이익(EPS)과 매출은 모두 팩트셋이 조사한 애널리스트들의 예상치를 웃돌았다.

◆ 시그넷 주얼러스(SIG)

보석업체 시그넷 주얼러스는 개장 전 거래에서 17% 급등했다.

회사가 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표하고 연간 이익 전망을 상향 조정한 것이 호재로 작용했다.

시그넷의 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.19달러로 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 1.74달러를 웃돌았다.

회사는 연간 이익 전망도 상향 조정했다.

◆ 에너지주

에너지주는 국제유가 급등에 힘입어 개장 전 거래에서 강세를 보였다.

미국과 이란 간 긴장이 고조되는 가운데 국제유가의 기준물인 브렌트유 선물은 지난해 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 돌파했다.

미국 원유의 기준물인 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.74% 오른 배럴당 95달러를 기록했다.

S&P500 에너지 업종을 추종하는 XLE 상장지수펀드(ETF)는 개장 전 거래에서 약 1% 상승했으며, 엑손모빌(XOM)도 1% 넘게 올랐다.

◆ 차임 파이낸셜(CHYM)

핀테크 업체 차임 파이낸셜은 개장 전 거래에서 8% 넘게 상승했다.

회사가 시장 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표한 것이 주가를 끌어올렸다.

차임은 3분기 매출을 6억8000만~6억9000만달러로 전망했다. 이는 애널리스트들의 예상치인 6억4060만달러를 웃도는 수준이다.

▶ 하락 종목

◆ 케이시스 제너럴 스토어(CASY)

편의점 체인 케이시스 제너럴 스토어는 개장 전 거래에서 10% 넘게 급락했다.

회사가 발표한 회계연도 1분기 실적이 엇갈린 모습을 보인 것이 주가에 부담을 줬다.

분기 이익과 매출은 시장 예상치를 웃돌았지만 연료 판매는 전년 동기 대비 0.3% 감소했다.

조리식품과 즉석 음료 매출 증가 폭도 시장 예상에 소폭 미치지 못했다.

◆ 서비스타이탄(TTAN)

기술업체 서비스타이탄은 개장 전 거래에서 17% 넘게 급락했다.

회사가 제시한 3분기 매출 전망이 팩트셋이 조사한 애널리스트들의 예상치를 밑돈 것이 악재로 작용했다.

다만 2분기 매출은 2억9280만달러로 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 2억8590만달러를 웃돌았다.

회사는 연간 매출 전망도 상향 조정했다.

◆ 브레이즈(BRZE)

고객 참여 플랫폼 업체 브레이즈는 개장 전 거래에서 약 11% 급락했다.

회사가 발표한 매출이 팩트셋이 조사한 애널리스트들의 예상치를 밑돈 것이 주가를 끌어내렸다.

다만 주당순이익(EPS)은 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 애플(AAPL)

애플은 개장 전 거래에서 소폭 하락했다.

투자자들이 새로운 아이폰을 공개할 것으로 예상되는 애플의 신제품 발표 행사를 기다리면서 주가는 제한적인 움직임을 보였다.

미 동부시간으로 이날 오후 1시 예정된 이번 행사에서는 폴더블 제품을 포함한 새로운 아이폰이 발표될 것으로 예상되고 있다.

koinwon@newspim.com