넥슨재단, '바람의나라' 30주년 맞아 전통공예 전시 개최

AI 핵심 요약beta
- 넥슨재단이 9일 바람의나라 30주년 전시를 열었다
- 경복궁 계조당서 전통공예 재해석 작품 15점을 선보였다
- 기부금 6718만원으로 학생 제작과 굿즈 판매를 지원했다
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게임 IP 전통기법으로 재해석...신진 예술가 창작 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨재단이 '바람의나라' 서비스 30주년을 맞아 '이립의 바람, 전통을 잇다' 전시에서 게임 지식재산권(IP)을 전통공예로 재해석한 작품을 선보인다.
넥슨재단은 한국전통문화대학교와 함께 추진한 '보더리스 Craft판 - 이립의 바람, 전통을 잇다' 사업의 결과물을 소개하는 전시를 오는 21일까지 서울 경복궁 계조당에서 개최한다고 9일 밝혔다.
이날 오후 서울 종로구 경복궁 계조당에서 열린 오프닝 행사에는 김정욱 넥슨재단 이사장과 최연진 국장, 강경환 한국전통문화대학교 총장 등이 참석했다. 이번 전시는 넥슨재단의 문화예술 지원 사업 '보더리스'의 일환이다.
전시에서는 바람의나라 IP를 활용한 전통공예 작품 5점과 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 학생들의 작품 10점 등 총 15점을 선보인다.
바람의나라 IP를 활용한 작품은 게임 속 직업과 캐릭터, 세계관을 조각·도자·회화·섬유 등 다양한 전통 기법으로 재해석했다.
대표 작품으로는 도적과 NPC 다람쥐를 건칠기법과 옻칠, 자개로 표현한 조각 '도적, 바람을 타다', 초심자를 지켜주는 사신수를 고대 유적의 질감으로 형상화한 도자 작품 '수호신수진 계상', 사신수를 전통 복식의 인물로 의인화한 회화 '바람을 담은 옷깃' 등이 있다.
보스 몬스터 용전설을 단청 기법으로 재해석한 '용전설만상도'와 다람쥐·토끼를 전통 귀주머니에 수놓은 '다람쥐와 토끼의 염원이 깃든 귀주머니'도 전시된다.
넥슨재단은 지난 4월부터 한국전통문화대학교 전통미술공예학과 재학생 가운데 전문 자격을 갖춘 학생들을 선발해 바람의나라 IP를 활용한 작품 제작을 지원했다. 이와 함께 학생 10명의 작품을 추가로 전시할 기회도 마련했다.
사업을 위해 넥슨재단 기부금과 바람의나라 30주년을 기념해 넥슨 임직원들이 자발적으로 모은 기부금 등 총 6718만원을 전달했다.
넥슨재단은 전시 기간 관람객을 위한 이벤트와 보더리스 작품을 모티프로 한 온라인 굿즈 판매도 진행한다. 판매 수익 일부는 신진 예술가들의 창작 활동 지원에 활용할 예정이다.
flurry327@newspim.com