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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...고금리 부담 속 혼조, 엔비디아↑·인텔 4%↓

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AI 핵심 요약

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  • 5일 뉴욕증시 개장 전 반도체주가 혼조세를 보였다.
  • 엔비디아와 퀄컴은 강세였고 인텔은 테라팹 우려로 급락했다.
  • 미 10년물 금리 고공행진이 반도체주 밸류에이션 부담을 키웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 혼조세를 보이고 있다.

지난주 부진한 미국 고용보고서로 연방준비제도(Fed·연준)의 10월 추가 금리 인상 우려가 크게 낮아졌지만 미 국채 금리가 여전히 높은 수준을 유지하면서 반도체주에 대한 밸류에이션 부담이 이어지고 있다.

엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 0.5%가량 상승하며 지난 주말 기록한 사상 최고치 부근에서 강세를 이어가고 있다. 퀄컴(QCOM)은 중국 화웨이와의 장기 특허 라이선스 계약 소식에 강세를 보이고 있으며 대만 TSMC(TSM)도 상승하고 있다.

반면 인텔(INTC)은 4% 가까이 급락하고 있다. 일론 머스크의 대규모 반도체 생산 프로젝트인 '테라팹(Terafab)'에 TSMC가 참여할 가능성이 제기되면서 인텔의 파운드리 사업에 대한 경쟁 우려가 부각됐다. 마이크론테크놀로지(MU)도 소폭 하락하고 있다.

인텔 로고 [사진=블룸버그통신]

엔비디아 0.5% 상승…사상 최고치 부근서 강세 지속

엔비디아는 개장 전 거래에서 0.5%가량 상승하고 있다.

지난 주말 사상 최고치를 기록한 데 이어 인공지능(AI) 인프라 투자에 대한 기대가 주가를 뒷받침하고 있다.

엔비디아는 최근 이사회가 자사주 매입 한도를 1500억달러 추가 확대하면서 전체 잔여 매입 한도를 2350억달러로 늘렸다. 강력한 AI 반도체 수요를 기반으로 한 현금 창출 능력에 대한 자신감을 보여주는 조치로 해석되면서 주가를 지지하고 있다.

엔비디아의 주요 AI 서버 협력업체인 폭스콘의 실적도 투자 심리에 긍정적으로 작용하고 있다. 폭스콘은 AI 서버 사업 호조에 힘입어 9월 분기 매출이 전년 동기보다 47% 증가했다고 밝혔다.

AI 데이터센터 투자가 지속되면서 엔비디아의 GPU와 관련 서버에 대한 수요가 여전히 견조하다는 기대가 이어지고 있다.

◆ 인텔 4% 가까이 급락…머스크 '테라팹'에 TSMC 참여 가능성

인텔은 개장 전 거래에서 4% 가까이 급락하며 주요 반도체주 가운데 가장 부진한 흐름을 보이고 있다.

TSMC가 일론 머스크의 대규모 반도체 생산 프로젝트인 테라팹과 미국 텍사스 반도체 생산시설 운영을 위한 초기 협의를 진행하고 있다는 소식이 주가를 압박했다.

인텔은 지난 4월 테라팹 프로젝트에 참여하면서 차세대 14A 공정이 해당 프로젝트에 적용될 유일한 공정 기술로 공개됐다.

그러나 머스크가 TSMC와 테라팹 참여를 논의하고 있다는 사실을 확인하면서 인텔이 확보한 전략적 지위가 약화할 수 있다는 우려가 커졌다.

머스크는 TSMC와의 협상이 아직 초기 단계라면서도 협력으로 이어질 가능성을 열어뒀다.

반면 TSMC의 미국 주식예탁증서(ADR)는 개장 전 거래에서 1%가량 상승하고 있다. 대만 증시에서 TSMC 주가는 이날 3% 상승 마감했다.

◆ 퀄컴 강세…화웨이와 5G·AI 특허 장기 계약

퀄컴은 개장 전 거래에서 강세를 보이고 있다.

중국 화웨이와 인공지능(AI), 5G, 컴퓨팅, 네트워킹 기술을 포괄하는 다년간의 광범위한 특허 라이선스 계약을 체결했다는 소식이 투자 심리를 끌어올렸다.

이번 계약에는 양사가 관련 기술 분야의 특허 포트폴리오를 상호 사용할 수 있도록 하는 내용이 포함됐다.

퀄컴이 화웨이가 보유한 미국 내 일부 컴퓨팅·AI·네트워킹 관련 특허를 인수하는 내용도 담겼다.

이번 계약은 화웨이와 퀄컴이 체결한 특허 라이선스 계약 가운데 처음으로 5G 기술을 포함한다.

◆ 마이크론 소폭 하락…기술주 숨 고르기

마이크론테크놀로지는 개장 전 거래에서 0.3%가량 하락하고 있다.

최근 인공지능 관련주와 기술주가 잇따라 사상 최고치를 기록한 이후 차익실현 움직임이 나타나는 가운데 높은 미 국채 금리가 주가에 부담을 주고 있다.

다만 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM)와 D램 수요에 대한 중장기 기대는 유지되고 있다.

마이크론은 최근 실적 발표에서 AI 데이터센터 수요 증가와 메모리 공급 부족을 강조했으며 장기 공급계약에 따른 고객 구매 약정도 320억달러까지 증가했다고 밝혔다.

◆ 美 10년물 5.27%대…10월 동결 기대에도 금리 부담 지속

지난주 발표된 미국의 9월 고용보고서는 연준의 추가 금리 인상 가능성을 낮췄지만 국채 금리는 여전히 높은 수준에 머물고 있다.

미 국채 10년물 수익률은 이날 5.27%대에서 움직이며 2002년 이후 최고 수준 부근을 유지하고 있다.

시장에서는 연준이 이달 회의에서 기준금리를 동결할 가능성을 약 80%로 반영하고 있다. 지난주 비농업 부문 고용이 예상보다 크게 부진하면서 10월 추가 금리 인상 가능성은 크게 낮아졌지만 12월 금리 인상 가능성은 여전히 상당 부분 반영돼 있다.

고금리는 미래 성장 기대가 주가에 크게 반영되는 AI·반도체주의 밸류에이션에 부담으로 작용한다.

지난주 고용보고서 직후 미 국채 금리가 급락하면서 반도체주에 매수세가 유입됐지만 이날 금리가 다시 높은 수준을 유지하면서 추가 상승을 제한하고 있다.

◆ 엔비디아 강세 vs 인텔 급락…반도체주 종목별 차별화

이날 반도체주는 업종 전체가 한 방향으로 움직이기보다 개별 기업의 재료에 따라 차별화되는 모습이다.

엔비디아는 AI 데이터센터 수요와 자사주 매입 확대, 폭스콘의 AI 서버 사업 호조 등에 힘입어 사상 최고치 부근에서 강세를 유지하고 있다.

퀄컴 역시 화웨이와의 대규모 특허 라이선스 계약이 호재로 작용하고 있다.

반면 인텔은 TSMC가 테라팹 프로젝트에 참여할 가능성이 부각되면서 파운드리 사업의 경쟁 심화 우려로 급락하고 있다. 마이크론도 최근 기술주 상승 이후 차익실현 속에 소폭 약세를 보이고 있다.

거시경제 측면에서는 지난주 고용 부진으로 연준의 10월 추가 금리 인상 우려가 크게 낮아진 점은 반도체주에 긍정적이다.

다만 미 국채 10년물 금리가 5.27%대로 여전히 높은 데다 국제유가도 중동 정세 불안 속에서 높은 수준을 유지하고 있어 성장주의 밸류에이션 부담은 완전히 해소되지 않고 있다.

이에 따라 이날 반도체주의 흐름은 AI 투자 수요라는 중장기 호재와 높은 금리라는 거시경제 부담이 맞서는 가운데 엔비디아와 퀄컴 등 개별 호재가 있는 종목으로 매수세가 집중되는 모습이다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%...전월세 불안에 소폭 하락 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율아 3주 만에 다시 소폭 하락해 37.4%로 집계됐다는 여론조사 결과가 5일 발표됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 28일부터 지난 2일 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 내린 37.4%로 나타났다. 부정 평가는 59.8%로 전주 대비 0.3%p 하락했다. '잘 모름'은 2.8%였다. 이재명 대통령이 11일 청와대 본관에서 46차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.09.11 [사진=청와대] 리얼미터는 "63조원 규모의 초과세수를 활용한 민생·복지 정책 발표 등 긍정적 요인이 있었다"면서도 "공소청·중대범죄수사청 신설 및 김지용 중수청장 임명 논란, DMZ 지뢰 폭발 사건과 우크라이나와의 외교 마찰, 수도권 전월세 불안 등 인사·안보·민생 악재가 더 크게 작용하면서 국정 신뢰도가 소폭 하락한 것으로 보인다"고 진단했다. 지난 1∼2일 전국 18세 이상 유권자 1009명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 42.5%, 국민의힘은 38.4%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 3.8%p 올랐고, 국민의힘은 1.0%p 떨어졌다. 리얼미터는 민주당에 대해서는 "민생 지원 정책이 부각되는 가운데 중도·진보층과 30~40대를 중심으로 지지세가 결집해 상승한 것으로 판단된다"고 분석했다. 국민의힘에 대해서는 "DMZ 폭발 사건을 둘러싼 안보 공세가 정쟁으로 비친 점과 장외투쟁 예고 등 강경 대응 기조가 이어지며 중도층 이탈이 나타나 소폭 하락한 것으로 보인다"고 밝혔다. 조국혁신당은 지난주보다 1.2%p 오른 5.2%를 기록했다. 개혁신당은 1.5%, 진보당은 1.3%다. 기타 정당은 1.6%, 무당층은 9.5%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.9%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.0%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-05 09:08
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KT, 롯데 꺾고 5년 만에 정규시즌 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 로건 앨런의 8이닝 무실점 역투와 장준원의 멀티홈런에 힘입어 롯데 자이언츠를 완파하고 5년 만에 정규시즌 정상에 올랐다. KT는 5일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데와의 홈경기에서 9-0으로 승리했다. [서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈] 6연승을 달린 KT는 시즌 86승 5무 49패를 기록했다. 같은 날 2위 삼성 라이온즈가 두산 베어스에 패하면서 KT는 남은 경기 결과와 관계없이 정규시즌 1위를 확정했다. KT가 정규시즌 우승을 차지한 것은 통합우승을 달성했던 2021년 이후 5년 만이자 구단 통산 두 번째다. 한국시리즈 직행 티켓도 손에 넣으면서 두 번째 통합우승에 도전하게 됐다. KT는 1회말부터 롯데 마운드를 거세게 몰아붙였다. 1사 후 최원준이 좌전 2루타를 날렸고, 김현수가 우전 안타로 출루해 1, 3루를 만들었다. 이어 샘 힐리어드가 우전 적시 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 장성우가 볼넷을 골라 만루가 된 뒤 김상수가 좌전 2타점 2루타를 날렸다. KT는 단숨에 3-0으로 앞섰다. 공격은 계속됐다. 허경민의 땅볼로 2사 2, 3루가 된 뒤 한승택이 3루수 방면 적시 내야안타를 기록해 한 점을 더 보탰다. 이어 장준원이 롯데 선발 김진욱을 상대로 왼쪽 담장을 넘기는 3점 홈런을 터뜨렸다. 장준원의 시즌 6호포였다. KT는 1회에만 대거 7점을 뽑아 일찌감치 승기를 잡았다. KT는 6회말 다시 장준원의 한 방으로 점수를 보탰다. 1사 주자 없는 상황에서 장준원이 다시 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 시즌 7호포이자 이날 두 번째 홈런이었다. KT는 8-0까지 달아났다. 7회말에는 안현민이 선두타자로 나서 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 안현민의 시즌 14호포로 KT는 9-0을 만들었다. 마운드에서는 로건이 롯데 타선을 압도했다. 로건은 8이닝 동안 110개의 공을 던지며 7피안타 무사사구 14탈삼진 무실점으로 롯데 타선을 봉쇄했다. 여러 차례 주자를 내보냈지만 위기마다 삼진을 잡아내며 단 한 점도 허용하지 않았다. KT는 초반 대량 득점과 로건을 앞세워 끝까지 리드를 지켰고, 9-0 승리와 함께 정규시즌 우승을 확정했다.  [서울=뉴스핌] KT 내야수 장준원. [사진=KT 위즈] KT 선발 로건은 시즌 7승(5패)째를 거뒀다. 타선에서는 장준원이 3타수 2안타(2홈런) 4타점으로 승리를 이끌었다. 1회 3점 홈런으로 대량 득점을 완성했고 6회에는 솔로 홈런을 추가했다. 안현민은 시즌 14호 홈런을 포함해 2안타 1타점을 기록했고 김상수는 2타점, 힐리어드도 선제 적시타로 힘을 보탰다. 롯데 선발 김진욱은 4이닝 동안 86개의 공을 던지며 9피안타(1피홈런) 1사사구 1탈삼진 7실점으로 시즌 9패(6승)째를 떠안았다. 롯데 타선도 7안타를 기록했지만 로건을 상대로 득점하지 못했다. 2015년 KBO리그 10번째 구단으로 출발한 KT는 2021년에 이어 다시 한국시리즈에 직행했다. 5년 전 창단 첫 통합우승을 달성했던 KT는 이제 구단 통산 두 번째 한국시리즈 우승을 노린다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 10월 5일 수원 KT-롯데 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] football1229@newspim.com 2026-10-05 17:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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