카카오, '카카오비즈 멤버십' 제휴사 확대

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 13일 중소상공인용 카카오비즈 멤버십 제휴사를 확대했다.
- 식봄·청연·결제선생 등 새 제휴로 혜택을 늘렸다.
- 월 1만4900원에 최대 50만원 혜택을 제공했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 중소상공인 지원 구독형 서비스 '카카오비즈 멤버십'의 제휴사를 확대했다.
월 1만4900원의 구독료로 광고·마케팅부터 매장 운영, 식자재 구매까지 사업 운영에 필요한 혜택을 제공하는 서비스다. 매월 최대 50만 원 상당의 혜택을 받을 수 있다.
새로 추가된 제휴사는 식자재 오픈마켓 '식봄', 청소 서비스 '청연', 학원비 결제 서비스 '결제선생' 등이다.
'식봄'은 멤버십 이용자에게 매월 3만원 상당의 할인 쿠폰팩을 제공한다. '청연'은 사무실 청소 비용 1만6000원 상당의 할인 쿠폰과 청소용품몰 '플러스샵' 15% 할인 쿠폰을 지원한다.
학원 운영자를 위해서는 '결제선생'에서 신규 사업장 개시 시 6000포인트를 제공한다. 학원 관리 프로그램 '맥가이7'은 신규 회원에게 최대 30만 포인트, 기존 회원에게 매월 2만 포인트를 지원한다.
'플립에듀'는 문자·알림톡 이용료와 학습관리, 셔틀버스 관리 서비스 등에 할인 혜택을 제공한다.
기존 혜택으로는 카카오 광고 지원금 3만원, 배민상회 4만원 할인 쿠폰팩, 알바몬 채용 광고 지원금 3만원, 오케이포스 고객관리 메시지 발송비 1만원, 레뷰 체험단 마케팅 30% 할인, 디너의여왕 50% 할인, 포스피드·오터포스 배달 주문 프로그램 3개월 무료 등이 있다.
황준연 카카오비즈니스도메인리더는 "지난해 12월 베타 버전 출시 이후 이용자 의견과 업종별 수요를 반영해 사업 운영에 필요한 혜택을 지속 확대해 왔다"며 "앞으로도 더 많은 중소상공인이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 각 업종에 맞는 다양한 제휴를 확대해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com