[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 5월 13일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 13일 투데이 ANDA 뉴스레터를 배달했다.
- 삼성전자 5만명 총파업 전운과 위법 가처분 변수를 다뤘다.
- 국민성장펀드 22일 출시와 초과세수 활용 발언 등을 실었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
13일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲삼성전자 '5만명 총파업' 전운...'위법 쟁의행위 금지' 가처분 변수로 ▲李대통령 "초과이윤 아닌 초과세수 활용"...김용범 발언 두둔▲트럼프·시진핑 14일 정상회담 의제는...5B·3T·이란·희토류 ▲위성락 "한미, 전작권 조속한 전환…올해 '단계별 이행안' 완성" ▲국민성장펀드 22일 출시…최대 1800만원 소득공제 혜택 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.