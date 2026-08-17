NH농협금융, 퇴직연금 경쟁력 강화…노후소득 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융이 17일 퇴직연금 경쟁력 강화에 나섰다.
- 은행·증권·자산운용 역량을 결집해 차별화한 서비스를 구축한다.
- 디지털·전국 농협망으로 노후소득 지원 범위를 넓히겠다.
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퇴직연금 수익률 경쟁력 및 연금사업 고도화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융이 은행과 증권, 자산운용 계열사의 역량을 결집해 퇴직연금 사업 경쟁력을 강화하고 국민과 농업인의 안정적인 노후소득 지원에 나선다.
NH농협금융은 빠르게 성장하는 퇴직연금 시장과 제도 변화에 대응하기 위해 그룹 차원의 연금사업 경쟁력 강화 전략을 추진한다고 17일 밝혔다.
은행과 증권, 자산운용 계열사가 축적한 연금 운용 및 자산관리 역량에 농업·농촌·지역사회 기반의 강점을 접목해 농협만의 차별화된 퇴직연금 서비스를 구축한다는 계획이다.
농협금융은 우수한 운용 성과를 강점으로 내세웠다. NH농협은행은 올해 6월 말 기준 원리금비보장형 퇴직연금 상품의 1년 수익률에서 DB형 25.04%, DC형 57.33%, IRP 59.69%를 기록하며 5대 시중은행 전 제도(DB·DC·IRP) 부문에서 3분기 연속 1위를 차지했다.
NH투자증권도 장기 운용 성과를 이어가고 있다. 6월 말 기준 원리금비보장형 DC와 IRP의 5년 연환산 수익률은 각각 12.57%, 11.83%로 적립금 1조원 이상 증권사 가운데 가장 높은 수준을 기록했다. IRP 10년 연환산 수익률도 10.35%로 전체 퇴직연금 사업자 중 최고 수준을 유지했다.
자산운용 부문에서는 NH-Amundi자산운용의 글로벌 투자 역량을 활용한다. NH-Amundi자산운용은 유럽 최대 자산운용사인 아문디(Amundi)와의 합작사로 글로벌 자산배분 노하우를 바탕으로 장기투자 솔루션을 제공하고 있다.
대표 상품인 '하나로적격TDF 2035(C-P2e)'는 올해 7월 말 기준 최근 5년 누적 수익률 45.96%, 2019년 설정 이후 누적 수익률 82.81%를 기록했다.
농협금융은 디지털 기반 연금관리 서비스를 고도화하는 동시에 전국 농협 네트워크를 활용해 연금과 자산관리 서비스 접근성이 낮은 고객까지 지원 범위를 확대할 방침이다. 이를 통해 연금서비스 사각지대를 줄이고 국민과 농업인의 노후소득 보장 기반을 강화한다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com