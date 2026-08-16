산업장관 긴급 방미…대미 투자·관세 논의

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한미 조선협력센터 개소식 참석 이후 3주만

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 대미 투자 이행 압박과 추가 관세 조치 등 통상 현안이 산적한 가운데 김정관 산업통상부 장관이 예정에 없던 미국 출국길에 올랐다.

16일 연합뉴스 취재를 종합하면 김 장관은 이날 오전 미국으로 출국했다. 지난달 한미 조선협력센터 개소식 참석 이후 불과 3주 만의 방문으로, 긴급 통상 현안을 논의하기 위해 일정을 조율한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com

김 장관은 현지에서 3500억 달러 규모의 대미 투자 프로젝트 추진 현황을 점검하고, 미국의 잠재적 과잉생산 관련 관세 등에 대한 협의를 진행할 예정이다.

한국과 미국은 지난해 대미 투자를 조건으로 상호관세를 25%에서 15%로 인하하는 데 합의한 바 있다.

미국은 이달 말 무역법 301조에 근거한 과잉생산 관련 조사 결과를 발표할 예정인데, 미국이 한국에 강제노동 관련 12.5% 관세를 부과한 상황에서 과잉생산 조사 결과에 따른 추가 관세까지 부과하면 한미 무역합의에서 정한 15% 관세율을 넘을 수 있단 우려가 나온다.

정부는 대미 투자 1호 프로젝트로 가스복합화력발전소 건설을 추진 중이나, 미국 측은 신속한 투자 이행을 거듭 촉구하고 있다.

wonjc6@newspim.com