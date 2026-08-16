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수도권 메시지...金 "서울시장 탈환" 鄭 "개혁할 때 승리" 宋 "2030세대 변호"

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AI 핵심 요약

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  • 더불어민주당 당대표 후보 3명은 16일 서울 순회경선서 당심 잡기에 나섰다.
  • 정청래는 개혁과 당원 중심 정당을, 송영길은 청년 지원을 내세웠다.
  • 김민석은 서울시장 승리와 이재명 정부 안정, 총선 승리를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

與 서울 순회경선 합동연설
정청래 "개혁 멈추면 민주당 외면받아"
송영길 "2030 대선위해 청년주거·기회 확대"
김민석 "서울시 탈환, 총선·대선 승리판 만들 것"

[고양=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 차기 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래·김민석(기호순) 후보가 16일 서울 순회경선에서 저마다의 강점을 내세우며 막판 당심 잡기에 나섰다.

정 후보는 개혁 기조와 당원 중심 정당을 강조하며 지지를 호소했고, 송 후보는 2030 청년층을 겨냥한 지원책을 전면에 내세었다. 김 후보는 내년 서울시장 선거 승리와 이재명 정부의 안정, 총선과 대선 승리를 위한 확장성을 강조하며 표심을 공략했다.

[고양=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 16일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 열린 당대표·최고위원 서울 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. 2026.08.16 mironj19@newspim.com

◆정청래 "호남 졌지만, 농부가 밭 탓해서야 되겠나…도와달라"

이날 합동 연설회에서 가장 먼저 연설에 나선 정청래 후보는 "호남에서 크게 졌지만 존중하고 수용하겠다. 국민은 항상 옳다. 농부가 밭을 탓해서야 되겠나"라며 전일 김민석 후보에게 패한 사실을 언급했다.

정 대표는 "당대표 때 뭐 했냐고 묻지만 당원들과 함께 내란을 청산했다"며 "공소청, 중수청, 보안수사권 폐지는 당원들과 함께 이룩한 법 성과"라고 말했다.

이어 "이재명 대통령과 당원이 함께 이룩한 이 성과를 모욕해서야 되겠냐"며 "반명 분열주의, 신천지, 3자 비밀연합을 깨는 게 이번 전당대회의 본질이 아니라 총선 승리, 대선 승리, 민주정부 수립이 이번 전당대회의 본질"이라고 강조했다.

그러면서 "반명하는 자가 반명이고 분열을 입에 올리는 자가 분열주의자"라고 비판했다.

그는 "당원들이 심판해달라"며 "민주당은 개혁할 때 승리했고 개혁이 쇠퇴할 때 외면당했다"고 했다.

이어 "검찰개혁 끝났는데 개혁할 게 뭐가 있냐고 하는 사람, 기가 막힌다. 계속 개혁해야 정당이 살아남을 수 있다"며 "내가 으리하나만큼은 으리으리하다. 1인1표 흔드는 걸 절대 좌시하지 않겠다 도와달라"고 호소했다.

[고양=뉴스핌] 정일구 기자 = 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 16일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 열린 당대표·최고위원 서울 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. 2026.08.16 mironj19@newspim.com

◆송영길 "당 대표 후보 중 꼴등이지만 자랑스러워…청년 변호할 것"

이어 연단에 오른 송영길 후보는 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명에 이르는 자랑스러운 더불어민주당이 흔들리지 않게 이재명 정부를 뒷받침하겠다"며 "꼴등으로 뛰고 있지만 자랑스럽다. 민주당이 소중하기 때문"이라고 말했다.

송 후보는 2030 세대를 겨냥한 정책을 우선했다. 송 후보는 "내 슬로건은 2030없이 2030년 대선 없다"라며 "청춘은 고달프다. 직업이 불안정하고 주거가 불안하다. 민주당이 외면하고 있었는데 이들을 변호하겠다"고 강조했다.

그러면서 "김대중 대통령이 '내일은 젊은이의 것이다. 야망과 헌신에 찬 젊은이야말로 민족의 꿈이고 희망'이라고 했다. 민주당이 변하겠다"고 재차 강조했다.

그는 "민주당 1년 예산이 당비 200억, 국고보조 200억으로 총 400억인데 청년위원회와 대학생 위원회에 배정된 돈은 15억"이라며 "과감하게 예산을 투입해 청춘들이 민주당에 모여 꿈과 미래를 노래할 수 있도록 바탕이 되겠다"고 했다.

그러면서 "청년주거주택 5만호 건설, 기숙사 수용률을 10%에서 50%내외로 늘릴 수 있도록 하겠다"며 "'장보고 프로젝트' 10만명을 통해 세계로 뻗어나가는 청년들의 꿈을 뒷받침 하겠다"고 말했다.

또 송 후보는 "서울시장 선거가 다시 보궐선거가 열릴 가능성이 크다"며 "서울시장 선거 승리와 부동산 대책에 대해 민주당이 분명한 입장을 가지고 민심과 유리되지 않도록 하겠다"며 "부동산 정책은 일단 공급이고 수요에 대한 재정지원, 금융지원, 1인1가구 주택 최소화 등을 강력하게 주문한다"고 했다.

[고양=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 16일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시관에서 열린 당대표·최고위원 서울 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. 2026.08.16 mironj19@newspim.com

◆김민석 "서울시장 탈환, 李 정부 안정과 총선 승리 필수과제"

마지막 연설에 나선 김민석 후보는 "서울에서 이겨야 합니다. 오세훈은 이미 레임덕"이라며 "내년 서울 시장 선거에서 이길 책임이 우리에게 있다"고 강조했다.

김 후보는 "시장선거 패배 책임은 어마어마하게 큰 것"이라며 "이번에 질 수 없는 선거에서 졌다. 내년 서울시장 선거에서는 반드시 이겨야 한다"고 거듭 말했다.

그러면서 "서울시 정책 주거 해법, 청년해법을 만들어야 한다"며 "이미 어제 부동산 세제에 대한 합리적 접근이 필요하다는 입장을 천명했다"고 했다.

이어 "서울시장을 탈환하는 것은 이재명 정부의 안정과 총선 승리를 위한 필수과제"라며 "이번에는 모든 걸 걸고 승리해야 한다. 정부의 서울시 정책을 보완하고 당의 서울시 정책을 개발하면서 승리의 밭을 갈겠다"고 했다.

그는 "정권 재창출도 김민석이 판을 만들 것"이라며 "연대, 영입, 확장, 구조적 다수의 판을 만들고 총선과 대선까지 이겨내는 거대한 판을 만들어 내겠다"고 말했다.

송 후보는 청년층을 지원하겠다는 뜻도 밝혔다. 송 후보는 "민주당은 젊어져야 한다. 전북 익산의 김민기, 대구 김광석을 기리는 청년 문화제를 민주당 청년위원회가 주도하도록 하고 지리산 청년 문화제도 추진하겠다"고 했다.

이어 "광화문 청년 시민 제2당사를 만들어 청년 시민 타운홀로 해 청년 당정, 청년 장관회의를 열겠다"며 "무엇보다 청년 주거 해결하는 뉴딜을 추진하겠다"고 말했다.

그는 "서울에서 반드시 승리하고 재신임을 묻겠다"며 "함께 승리하자"고 외쳤다.

[고양=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 김민석, 정청래, 송영길 당대표 후보와 16일 오후 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 당대표·최고위원 서울 합동연설회에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.16 mironj19@newspim.com

chogiza@newspim.com

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남부 호우 위기경보 '주의' 상향 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 정부가 남부지방을 중심으로 호우특보가 확대되면서 기습적인 폭우에 대비해 수해 대응 수준을 끌어올렸다. 행정안전부는 남부지역에 호우특보가 발효된 가운데 예상치 못한 강한 비가 추가 내릴 가능성에 대비해 16일 오전 7시를 기해 호우 위기 경보 단계를 '관심'에서 '주의'로 한 단계 상향했다고 밝혔다. [서울=뉴스핌]김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 4일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 '재해복구사업 추진상황 점검회의'를 주재하며, 지난해 산불·호우 피해 복구 상황과 재발 방지 대책을 점검하고 있다.[사진= 행정안전부] 2026.05.04 photo@newspim.com 이에 따라 지방자치단체를 포함한 각 관계기관에는 취약 시간대 대응 체계를 강화하고, 산사태나 침수 위험 지역에 대한 선제적인 통제와 주민 대피 조치를 취하도록 지시했다. 또한 재난 예·경보 시스템을 활용해 위험 상황 시 행동 요령을 신속히 안내할 것을 주문했다. 특히 집중호우가 예상되는 지리산 인근 지역의 피해를 막기 위해 경남 현지에 현장상황관리관 3명을 긴급 파견했다. 앞서 행안부는 이날 오전 6시 30분 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 전국 주요 강수 현황과 피해 발생 여부를 점검했다.  기상청에 따르면 오전 7시 40분 기준 전남 영암·목포·해남·무안에 호우경보가 내려졌고, 전남광주·경남·제주 곳곳에 호우주의보가 발령됐다. wonjc6@newspim.com 2026-08-16 10:08
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서울 그린벨트 해제 초읽기 [서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 정부가 수도권 주택 공급 확대를 위해 7만3000가구 이상 규모의 신규 공공주택지구를 추가로 내놓는다. 이르면 다음 달 말 후보지가 공개될 것으로 예상되면서 서울 내 개발제한구역(그린벨트)이 얼마나 포함될지 관심이 커지고 있다. ◆ 서울 그린벨트 해제 여부가 최대 관심 16일 정부와 부동산업계에 따르면 국토교통부는 ′8·13 공급대책′에서 밝힌 연내 7만3000가구+α 규모의 신규택지 공급계획과 관련해 지방자치단체와 막바지 후보지 협의를 진행하고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 지난 14일 기자간담회에서 7만3000가구 물량에 대해 "행정·실무 절차만 남아 있다"며 조만간 후보지를 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안 및 부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책' 발표를 하고 있다. 왼쪽부터 김윤덕 장관, 이억원 금융위원장, 임기근 국무조정실장. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 정부는 서울 강서구 염창공원 일대와 경기 남양주시 와부읍 고려대 덕소농장 일대, 경기 광주시 장지동 경강선 광주역 일원 등 3곳을 신규 택지로 확정했다. 이들 지역에서 총 2만7000여가구를 공급하고 2029년 착공에 들어간다는 계획이다. 여기에 추가 신규택지 7만3000가구+α를 더해 수도권에서 총 23만가구 이상의 추가 공급을 추진한다. 시장의 관심은 서울 그린벨트에 쏠리고 있다. 정부가 추가 택지 확보에 나서면서 그동안 공급 후보지로 꾸준히 거론됐던 지역들이 다시 주목받고 있기 때문이다. 대표적으로 서초구 내곡동 예비군훈련장과 강남구 세곡·자곡동 일대, 수서차량기지, 송파구 방이동 올림픽선수촌 주변이 거론된다. 서울 인접 지역에서는 경기 하남 감북지구가 후보지로 언급된다. 이들 지역은 서울 도심과 가깝고 교통 여건도 비교적 양호해 택지로 활용할 경우 공급 효과가 큰 곳으로 평가된다. 특히 강남권 그린벨트가 포함될 경우 서울 주택 공급을 늘리는 동시에 서울 접근성이 높은 입지를 확보할 수 있다는 점에서 관심이 크다. 다만 실제 후보지 선정까지는 넘어야 할 관문이 적지 않다. 서울시는 그동안 주택 공급을 위한 그린벨트 해제에 부정적인 입장을 보여왔다. 반면 국토부는 주택 공급을 위해 필요한 경우 그린벨트 활용을 검토할 수 있다는 입장이다. 최근 김 장관이 그린벨트 해제와 관련해 서울시와의 협의가 반드시 필요한 것은 아니라는 취지의 발언을 내놓으면서 양측의 입장차도 다시 부각되고 있다. 정부와 서울시의 협의가 원만하게 이뤄지지 않을 경우 중앙정부가 공공주택지구 지정 권한 등을 활용해 사업을 추진할 수 있을지도 관심사다. 그럼에도 서울시와 지역 주민들의 반발 등을 고려하면 실제 사업 추진 과정에서 상당한 진통이 예상된다. ◆ 오세훈·김윤덕 20일 회동…공급 협의 분수령 정부와 서울시 간 협의 결과는 오는 20일 예정된 김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장의 면담에서 일부 윤곽이 드러날 가능성이 있다. 김 장관은 지난 14일 "오 시장이 요구한 사안 가운데 상당 부분은 수용했고 일부 쟁점이 남아 있다"며 지속적으로 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 8·13 공급대책 발표 이후 정부와 서울시가 서울 지역 주택 공급 방안을 놓고 공식적으로 논의하는 자리라는 점에서 이번 회동에 관심이 쏠린다. 서울시는 그린벨트 해제보다는 정비사업 활성화와 도심 내 유휴부지 활용 등을 통한 공급 확대를 선호하는 것으로 알려졌다. 반면 정부는 정비사업만으로는 단기간에 필요한 공급 물량을 확보하기 어렵다는 판단 아래 신규택지와 그린벨트 등 가용 부지를 폭넓게 활용한다는 방침이다. 결국 이번 추가 신규택지의 핵심은 7만3000가구라는 물량 자체보다 서울 접근성이 높은 입지를 얼마나 확보할 수 있느냐가 될 전망이다. 부동산업계 관계자는 "수도권에 7만3000가구 이상의 신규택지가 추가되더라도 서울 접근성이 떨어지는 지역에 집중되면 시장의 체감 효과는 제한적일 수 있다"며 "강남권을 포함한 서울 그린벨트 활용 여부와 정부·서울시 간 협의 결과가 추가 공급대책의 성패를 좌우할 것"이라고 말했다. leedh@newspim.com 2026-08-16 15:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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