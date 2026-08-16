김민석, 호남권 이어 경기·서울서도 정청래에 승리...金 46.66% 鄭 46.28%

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 당대표 후보가 16일 경기·서울 경선에서 정청래 후보를 이겼다.
- 김 후보는 경기 8만4442표와 서울 6만3803표를 얻었다.
- 정 후보는 경기·서울 합산 14만7038표로 46.28%를 기록했다.
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서울 결과, 김민석 46.61% 정청래 46.17% 송영길 7.22%
[고양=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 마지막 지역 순회경선 지역인 경기·서울에서도 정청래 후보에 승리했다.
민주당은 16일 경기 일산 킨텍스에서 합동연설회를 열고 경기·서울 권리당원 투표 결과를 발표했다.
김 후보는 경기에서 8만4442표(46.70%), 서울에서 6만3803표(46.61%)를 얻어 총 14만8245표로 46.66% 득표율을 기록했다.
정 후보는 경기에서 8만3832표(46.37%), 서울에서 6만3206표(46.17%)를 얻어 총 14만7038표로 46.28% 득표율을 기록했다.
송 후보는 경기에서 1만2530표(6.93%), 서울에서 9880표(7.22%)를 얻어 총 2만2410표로 7.05% 득표율을 기록했다.
chogiza@newspim.com