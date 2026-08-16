김영호, 최고위원 후보 사퇴..."김용 지지, 선당후사 결단이 필요한 시점"

AI 핵심 요약beta
- 김영호 민주당 최고위원 후보가 16일 사퇴하고 김용 지지를 선언했다.
- 그는 당의 승리를 우선한 선당후사 결단이라고 밝혔다.
- 지지자들에게 김용 후보에게 표를 모아달라고 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 김영호 더불어민주당 최고위원 후보는 16일 최고위원 후보직을 사퇴하고 김용 후보 지지를 선언했다.
김 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "저 김영호, 지금 이 시간부로 최고위원 후보직을 사퇴하고 김용 후보를 지지한다"며 "저 김영호에게 주시려 했던 소중한 한 표를 기호 2번 김용 후보에게 모아주시기 바란다"고 밝혔다.
그는 "깊은 숙고 끝에 내린 결단"이라며 "저의 득표수를 올리는 것보다, 당의 승리가 먼저라는 '선당후사'의 결단이 필요한 시점이라고 판단했다"고 설명했다.
이어 "지지자 여러분께 너무나도 죄송하고 송구한 마음"이라며 "비록 저는 최고위원 도전의 길을 여기서 멈추지만, 이재명 대통령과 호흡을 맞출 수 있는 김용 후보를 반드시 최고위원으로 만들어주십시오"라고 당부했다.
김 후보는 "저의 사퇴가 우리 당의 단합을 더욱 공고히 하고, 민주당이 국민의 신뢰를 받아 승리하는 밑거름이 되기를 간절히 바란다"며 "앞으로도 당의 통합을 위해 제가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"고 강조했다.
kimsh@newspim.com