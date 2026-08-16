주담대·증시 빚투 급증…가계빚 사상 첫 2천조 돌파 전망

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한국은행, 올해 2분기 말 기준 잠정치

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 주택담보대출 증가세와 증시 호황에 따른 '빚투(빚내서 투자)' 수요가 맞물리면서 우리나라 가계 빚이 사상 처음으로 2000조원을 넘어선 것으로 추정된다.

16일 한국은행에 따르면 오는 19일 발표되는 올해 2분기 말 가계신용 잔액 잠정치가 2000조원을 돌파할 것으로 보인다. 가계신용은 금융기관 가계대출과 신용카드 외상 구매액(판매신용)을 합산한 가계부채 지표다.

서울 시내 한 시중은행에 붙어 있는 주택담보대출 상품 현수막. [사진=김현우 기자]

올해 1분기 말 가계신용 잔액은 역대 최대치인 1993조1000억원으로 2000조원까지 불과 6조9000억원만을 남겨둔 상태였다. 그러나 2분기 들어 금융권 가계대출 잔액이 4월 3조5000억원, 5월 9조3000억원, 6월 8조3000억원씩 늘어 석 달간 누적 증가액만 21조1000억원에 달했다.

2분기 가계부채 급증은 주담대와 신용대출이 동시에 이끌었다. 주택 거래량 증가 등으로 주담대가 매달 4조~5조 원대 성장세를 이어간 데다, 증시 상승세로 마이너스통장 등 기타 대출을 활용한 '빚투' 자금이 대거 유입된 결과다.

가계 빚이 천문학적으로 불어난 가운데 한국은행의 기준금리 인상 기조가 이어지면서 원리금 상환 부담도 가중되고 있다. 한은 금융통화위원회는 지난달 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했으며, 이달 추가 인상 가능성도 거론된다.

전문가들은 가계의 이자 상환 부담 증가가 소비 위축으로 이어져 내수 회복의 발목을 잡을 수 있다고 경고한다.

wonjc6@newspim.com