광복절 연휴 이튿날 고속도로 정체…부산→서울 5시간 50분

AI 핵심 요약beta
- 광복절 연휴 둘째 날인 16일 전국 고속도로 상행선 정체가 극심했다.
- 한국도로공사는 이날 교통량을 약 505만 대로 추산했다.
- 서울 방향 정체는 오후 5~7시 피크 뒤 밤 10~11시 해소될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 광복절 연휴 둘째 날인 16일, 전국 주요 고속도로 상행선을 중심으로 극심한 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 전체 교통량은 약 505만 대에 달할 것으로 추산됐다. 수도권에서 지방으로 39만 대, 지방에서 수도권으로는 40만 대가 이동할 것으로 예상된다.
특히 서울 방향 귀경 정체가 집중되는 가운데 영동고속도로와 서울양양고속도로 구간이 가장 혼잡할 것으로 보인다.
서울 방향 정체는 오전 9~10시쯤 시작돼 오후 5~7시 사이 피크(최대치)를 이룬 뒤, 밤 10~11시가 되어서야 해소될 전망이다. 반면 지방 방향 정체는 오전 8~9시 시작해 낮 12시~오후 1시 최고조에 달한 뒤 오후 6~7시쯤 해제될 것으로 관측된다.
이날 오전 10시 기준 주요 도시에서 서울까지 걸리는 예상 소요 시간은 ▲부산 5시간 50분 ▲울산 5시간 30분 ▲대구 4시간 50분 ▲목포(서서울 도착) 4시간 10분 ▲광주 3시간 40분 ▲강릉 2시간 40분 ▲양양(남양주 도착) 2시간 ▲대전 1시간 40분 등이다.
반대로 서울에서 지방 주요 도시까지는 ▲부산 5시간 20분 ▲울산 5시간 ▲대구 4시간 20분 ▲목포(서서울 출발) 4시간 20분 ▲강릉 4시간 10분 ▲광주 3시간 50분 ▲양양(남양주 출발) 3시간 30분 ▲대전 2시간 10분이 소요될 것으로 예상된다.
wonjc6@newspim.com