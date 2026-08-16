광복절 연휴 이튿날 고속도로 정체…부산→서울 5시간 50분

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전국 고속도로 전체 교통량 505만대 예상

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 광복절 연휴 둘째 날인 16일, 전국 주요 고속도로 상행선을 중심으로 극심한 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 전체 교통량은 약 505만 대에 달할 것으로 추산됐다. 수도권에서 지방으로 39만 대, 지방에서 수도권으로는 40만 대가 이동할 것으로 예상된다.

고속도로 정체 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

특히 서울 방향 귀경 정체가 집중되는 가운데 영동고속도로와 서울양양고속도로 구간이 가장 혼잡할 것으로 보인다.

서울 방향 정체는 오전 9~10시쯤 시작돼 오후 5~7시 사이 피크(최대치)를 이룬 뒤, 밤 10~11시가 되어서야 해소될 전망이다. 반면 지방 방향 정체는 오전 8~9시 시작해 낮 12시~오후 1시 최고조에 달한 뒤 오후 6~7시쯤 해제될 것으로 관측된다.

이날 오전 10시 기준 주요 도시에서 서울까지 걸리는 예상 소요 시간은 ▲부산 5시간 50분 ▲울산 5시간 30분 ▲대구 4시간 50분 ▲목포(서서울 도착) 4시간 10분 ▲광주 3시간 40분 ▲강릉 2시간 40분 ▲양양(남양주 도착) 2시간 ▲대전 1시간 40분 등이다.

반대로 서울에서 지방 주요 도시까지는 ▲부산 5시간 20분 ▲울산 5시간 ▲대구 4시간 20분 ▲목포(서서울 출발) 4시간 20분 ▲강릉 4시간 10분 ▲광주 3시간 50분 ▲양양(남양주 출발) 3시간 30분 ▲대전 2시간 10분이 소요될 것으로 예상된다.

wonjc6@newspim.com