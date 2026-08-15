김민석, 호남 압승에 "李정부 성공 위해 뛰겠다"...정청래 "겸허히 수용"

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[나주·익산=뉴스핌] 박서영 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보는 15일 호남 당원 투표 압승 결과에 대해 "민주주의와 도약성장에 대한 염원이고, 이재명 정부에 대한 응원과 격려"라고 밝혔다.

김 후보는 개표 결과 발표 후 페이스북을 통해 "호남의 큰 지지는 민주주의와 도약성장에 대한 염원이고, 이재명 정부에 대한 응원과 격려임을 안다"며 "머리 숙여 감사드리고, 겸손겸손겸손히 마지막까지 전력을 다하며, 오직 국정성공을 위해 절박하게 뛰겠다"고 강조했다.

김 후보는 최대 승부처로 꼽혔던 호남 투표 결과 정 후보에 57.54% 대 32.65%로 압승했다. 이에 따라 호남권 득표까지 더한 누적 결과도 김 후보 52.21%, 정 후보 38.14%로 과반 우위다.

김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표가 18일 오전 경기 성남시 서울공항에서 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사를 맞이하기 위해 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] [사진 = 뉴스핌DB]

정 후보는 페이스북에 "호남에서 크게 졌다"며 "호남의 선택은 항상 옳다. 겸허하게 존중하고 수용한다"고 밝혔다.

정 후보는 "저의 승패와 관계없이 민주당의 승리와 이재명 정부의 성공을 위하여 최선을 다하겠다"며 "그러함에도 불구하고 감사드린다. 호남 당원들께 감사드린다"고 말했다.

seo00@newspim.com