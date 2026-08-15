부산 북구서 승용차 미용실 돌진…3명 부상

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 15일 낮 12시께 부산 북구 덕천동 한 도로에서 A(50대)씨가 몰던 하던 승용차가 건물 1층 미용실로 돌진했다.
이 사고로 운전자 A씨와 미용실 안에 있던 B(60대·여)씨, C(80대·여)씨 등 3명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 차량 블랙박스와 피해자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
ndh4000@newspim.com
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 15일 낮 12시께 부산 북구 덕천동 한 도로에서 A(50대)씨가 몰던 하던 승용차가 건물 1층 미용실로 돌진했다.
이 사고로 운전자 A씨와 미용실 안에 있던 B(60대·여)씨, C(80대·여)씨 등 3명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.
경찰은 차량 블랙박스와 피해자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
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