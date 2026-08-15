인도네시아 규모 7.7 강진 피해 잇따라...최소 20명 사망

건물 붕괴로 사상자 급증...사상자 더 늘어늘 듯

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 15일(현지시간) 인도네시아 동부 플로레스섬 인근 해역에서 규모 7.7의 강렬한 지진이 발생해 쓰나미 경보가 발령되고 최소 20명이 목숨을 잃었다.

AFP 통신과 로이터 등 외신에 따르면 미국 지질조사국(USGS)은 이날 오전 인도네시아 플로레스섬 북부 해안에서 북서쪽으로 약 68km 떨어진 지점, 진원 깊이 10km 해역에서 규모 7.7의 지진이 발생했다고 밝혔다. 유럽지중해지진센터(EMSC) 역시 당초 6.9로 관측했던 지진 규모를 7.6으로 수정 발표했다.

15일(현지시간) 인도네시아 플로레스섬 연안에서 규모 7.7의 지진이 발생했다. [사진=미국 지질조사국 캡처]

규모 7.7은 도심에서 발생할 경우 도시 기능을 마비시킬 수준의 대형 재난이다. 실제로 지난 1999년 대만에서 발생한 규모 7.7의 강진 당시 2400여 명이 숨지고 건물 10만 여 채가 파손된 바 있다.

이번 지진으로 플로레스섬 일대에서는 주택과 관공서, 여객 터미널, 학교 등 주요 구조물이 붕괴하면서 인명 피해가 가파르게 늘고 있다. 현지 언론과 AFP는 현재까지 확인된 사망자만 최소 20명에 달하며 피해 집계가 진행됨에 따라 사상자 수가 더 늘어날 것으로 보고 있다.

인도네시아 기상기후지질청(BMKG)은 진원의 깊이가 얕아 해일 위험이 높다고 판단해 즉시 쓰나미 경보를 발령하고 주민 대피에 나섰다. 당국은 해안가 조위 변화를 주시하는 한편 세부적인 인명 및 재산 피해 규모를 파악 중이다.

한편 인도네시아는 판과 판이 만나는 환태평양 조산대 '불의 고리(Ring of Fire)'에 위치해 대형 지진과 화산 분화가 빈번하게 발생하는 지역이다. 지난 2004년 수마트라섬 해상에서 발생한 규모 9.1의 대해일로 22만여 명이 사망했으며, 2018년 술라웨시섬 팔루 지진(규모 7.5) 당시에도 쓰나미가 덮쳐 4300여 명의 사상·실종자가 발생한 바 있다.

stpoemseok@newspim.com