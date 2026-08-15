이번주 주유소 휘발유 가격 1.7원 내린 1668.2원…하락 전환

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알뜰주유소 1638.8원 최저가 vs SK에너지 1677.2원 최고가

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 전국 주유소 휘발유와 경유 판매가격이 이번주 하락 전환했다.

한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이번주(8월 2주) 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 1.7원 하락한 리터당 1668.2원, 경유 판매가격은 0.1원 하락한 리터당 1538.2원으로 나타났다.

지난주(8월 1주) 정유사 휘발유 공급가격은 전주보다 5.6원 상승한 리터당 1600.2원, 경유 공급가격은 5.0원 오른 리터당 1489.6원으로 집계됐다.

휘발유 판매가격은 전주 리터당 1669.9원에서 1668.2원으로 1.7원 내리며 하락 전환했다. 경유도 전주 1538.3원에서 1538.2원으로 0.1원 하락했다.

한 주유소에서 시민이 차량에 휘발유를 주유하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

휘발유는 알뜰주유소의 평균가격이 리터당 1638.8원으로 가장 낮았고, SK에너지주유소가 리터당 1677.2원으로 가장 높았다.

경유는 알뜰주유소의 평균가격이 리터당 1509.5원으로 가장 낮았고, SK에너지주유소가 리터당 1548.3원으로 가장 높았다.

최고가 지역인 서울의 휘발유 판매가격은 전주 대비 6.1원 하락한 리터당 1736.2원으로, 전국 평균 가격보다 68.0원 높은 수준이었다.

최저가 지역인 울산의 판매가격은 전주 대비 2.7원 하락한 리터당 1636.6원으로, 전국 평균 가격보다 31.6원 낮았다.

이번주 국제유가는 미·러 정상회담에서 러시아·우크라이나 전쟁 종전 논의에 진전이 있을 수 있다는 기대와 주요 전망기관의 세계 석유 공급과잉 심화 전망 등의 영향으로 하락했다.

gkdud9387@newspim.com