전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.15 (토) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

[르포] 20년 방치된 염창공원이 1천가구 아파트로…'사유지 보상' 넘어야

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울 강서구 염창공원 일대가 1000가구 공공택지로 지정됐다.
  • 장기 방치 부지 정비로 지역 가치 상승 기대가 나왔다.
  • 임대주택·녹지훼손 우려 속 토지보상이 최대 변수다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수십년째 방치된 염창공원...개발에 따른 기대감 표출
임대주택 조성·녹지 훼손 우려...토지 보상 등 사업 추진 속도 관건

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강서구 염창공원 일대가 1000가구 규모의 신규 공공주택지구로 지정되면서 지역 주민들의 반응이 엇갈리고 있다.

20년 가까이 방치된 부지가 주거지로 탈바꿈하면서 흉물이 사라지고 주변 환경과 지역 가치가 개선될 것이라는 기대가 나온다. 반면 임대주택 공급에 대한 부담과 함께 개발 과정에서 기존 녹지공간이 훼손될 수 있다는 우려도 제기된다. 무엇보다 사업 대상지 대부분이 사유지여서 토지보상 절차가 2029년 착공 목표의 최대 변수로 꼽힌다.

◆ 수년간 버려진 땅 주택으로 탈바꿈...가치 상승 기대감

지난 14일 찾은 염창공원은 서울 강서구 지하철 9호선 등촌역에서 걸어서 15분가량 떨어진 곳에 자리 잡고 있다.

공원 입구에 들어서자 폐업한 '강변 골프연습장' 건물이 눈에 들어왔다. 건물 곳곳의 유리창은 깨져 있었고, 출입구와 벽면에는 거미줄이 그대로 남아 있었다. 오랜 기간 관리되지 않은 흔적이 역력했다.

강서구에 따르면 이 부지는 1990년 민간공원 조성사업 대상으로 추진됐다. 민간사업자가 골프연습장 등 수익시설을 조성하는 대신 청소년 문화시설과 어르신 사랑방, 야외공연장 등 주민 편의시설을 함께 마련하는 조건이었다. 하지만 수익시설만 들어선 채 주민 편의시설 조성이 제대로 이뤄지지 않았고, 사업시행자 지정 취소와 골프연습장 직권 폐업 등을 거치면서 장기간 방치됐다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 1000가구 규모 주택 공급이 예정된 서울 강서구 염창공원 일대 폐건물 2026.08.14 krawjp@newspim.com

건물 옆으로는 산책로가 조성돼 있었고, 일부 주민들은 이곳을 오가며 산책을 즐기고 있었다. 산책로를 따라 조금 더 들어가자 산길이 이어졌다. 해발 약 54.8m의 염창산이다. 산 정상에 오르자 바로 앞에 펼쳐진 한강이 한눈에 들어왔다.

정부는 전날 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안'을 발표했다. 염창공원 일대는 신규 택지지구로 지정돼 전체 면적 11만1800㎡ 가운데 5만1000㎡에 1000가구 규모의 주택이 들어설 예정이다. 사업시행자는 한국토지주택공사(LH)다.

염창공원 일대가 신규 택지지구로 지정되자 주민들은 대체로 환영하는 분위기였다. 장기간 방치된 부지가 개발되면서 주변 환경이 개선되고 지역 가치도 높아질 것이라는 기대가 나왔다.

염창동에 거주하는 50대 한모 씨는 "오랜 기간 흉물스럽게 남아 있던 곳인데 아파트가 들어서면 지역 가치가 높아지고 주변 환경도 정비될 것으로 기대한다"고 말했다.

또 다른 주민인 60대 김모 씨는 "동네에 노년층이 많이 유입되는 편이었는데 새 아파트가 들어서면 젊은 세대도 많이 들어올 것 같다"며 "오랫동안 방치된 부지를 활용하는 것이라면 동네의 위험 요소도 줄어들 수 있어 긍정적으로 본다"고 말했다.

염창공원을 관할하는 강서구도 신규 택지지구 지정을 환영했다. 강서구는 보도자료를 내고 "대표적인 난제로 꼽혔던 염창근린공원 훼손지 문제가 마침내 풀렸다"며 환영의 뜻을 밝혔다.

◆ 임대주택 조성 우려녹지·산책로 훼손...토지 보상 등 사업 속도 관건

반면 정부 주도의 공공개발 방식으로 택지가 조성될 경우 임대주택이 추가로 들어설 수 있다는 점에 대한 우려도 나왔다.

최근 공원 인근 우성1·2차와 삼천리 아파트는 통합 재건축을 추진하고 있다. 현재 추진위원회 단계로, 주민 동의율이 높아 연내 조합설립인가를 받을 것으로 예상된다.

재건축이 추진될 경우 공공기여 등을 통해 임대주택이 공급될 가능성이 있는 상황에서, 염창공원 개발로 임대주택이 추가로 조성되면 주거 선호도와 집값에 영향을 미칠 수 있다는 게 주민들의 우려다.

염창공원 인근 A 공인중개사무소장은 "재건축도 추진되고 있는 상황에서 염창공원 개발로 임대주택이 많이 들어올 경우 주민들의 반발이 클 수 있다"며 "염창공원이 그동안 주민들의 체육·여가 공간으로 역할을 해온 만큼 개발 과정에서 이를 어떻게 대체할지도 쟁점이 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 1000가구 규모 주택 공급 택지지구로 지정된 서울 강서구 염창공원에서 바라본 한강의 모습. 2026.08.14 krawjp@newspim.com

공원 내 녹지 훼손에 대해서도 주민들은 민감한 반응을 보였다. 염창공원에는 산책로뿐 아니라 각종 체육시설이 갖춰져 있어 평소 주민들의 이용이 잦다.

염창동 일대 아파트에 거주하는 70대 이모 씨는 "염창공원의 산책로와 염창산은 주민들이 운동하고 쉬는 공간인데 아파트가 들어서면 훼손되지 않을까 걱정된다"며 "아파트를 짓더라도 산과 산책로는 최대한 보존했으면 좋겠다"고 말했다.

지구 지정 이후 토지보상 과정이 원활하게 진행될지도 사업의 주요 변수로 꼽힌다. 현재 염창공원 일대 토지는 다수의 소유자가 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 택지개발을 위해서는 사업시행자인 LH가 토지 소유자와 보상 협의를 거쳐 사업 부지를 확보해야 한다. 토지보상 협의가 길어질 경우 사업 일정에도 차질이 불가피하다.

정부는 지구 지정과 지구계획 수립 등 관련 절차를 통합·단축해 2029년 착공을 목표로 하고 있다.

염창공원 인근 B 공인중개사무소장은 "소유자 간 분쟁으로 한때 산책로가 통제된 적도 있었다"며 "향후 토지보상 과정에서도 소유자 간 이해관계가 엇갈릴 경우 협의가 길어져 사업이 속도를 내지 못할 가능성이 있다"고 말했다.

krawjp@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 AI 기업들, 사용료 파격 인하 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오픈AI, 앤스로픽 등 미국의 선도적 인공지능(AI) 기업들이 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 AI 모델의 추격을 저지하기 위해 잇따라 대규모 가격 인하에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간)  데이터 분석 업체 실리콘 데이터(Silicon Data)의 토큰 가격 지수를 인용해, 7월 중순 이후 미국 주요 AI 기업들이 고객에게 부과하는 모델 이용 가격이 25% 가까이 급락했다고 보도했다. 이 같은 '가격 전쟁'은 문샷, 딥시크 등 중국 AI 개발사들이 저렴하고 성능이 뛰어난 모델을 앞세워 실리콘밸리부터 유럽에 이르기까지 시장 점유율을 빠르게 확대하는 가운데 발생했다. 클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그] 최근 오픈AI는 자사 모델 중 "가장 빠르고 경제적인" 'GPT-5.6 루나(Luna)'의 이용 가격을 80% 전격 인하했다. 입력 토큰당 가격은 100만 개당 1달러에서 0.20달러로, 출력 토큰은 6달러에서 1.20달러로 크게 낮췄다. 앤스로픽 역시 최상위 모델인 '페이블(Fable) 5'의 절반 가격에 이용할 수 있는 '클로드 오퍼스(Opus) 5'를 출시했다. 입력 100만 토큰당 5달러, 출력 25달러 수준이다. 앤스로픽은 당초 오는 9월 예정됐던 '소넷 (Sonnet) 5' 모델의 가격 인상 계획도 철회했다. 미국 빅테크의 이 같은 행보는 최고 성능 중심의 독점형(proprietary) AI 경쟁에서 '가격 대 성능비' 중심의 시장 방어로 전략이 수정되고 있음을 보여준다. 특히 오픈AI와 앤스로픽이 기업 고객의 요금제를 기존 '정액제'에서 실제 컴퓨팅 자원 소비량에 따라 부과하는 '사용량 기반 요금제'로 전환하면서 기업들의 AI 비용 부담이 급증한 점이 원인이 됐다. 이에 도어대시, 에어비앤비 등 주요 기업들은 AI 지출 한도를 설정하거나, 비용 절감을 위해 오픈소스로 공개된 중국산 AI 모델을 적극 도입하기 시작했다. 중국산 오픈 모델들은 자유롭게 다운로드해 수정할 수 있어 비용 효율성이 높다. 시장에서는 조 단위 달러 가치로 기업공개(IPO)를 준비 중인 미국 AI 기업들이 천문학적인 투자 비용 대비 수익성을 증명해야 하는 상황에서, 고객 이탈을 막기 위해 수익성 악화를 감수하고 가격을 내린 것으로 보고 있다. 웹 호스팅 제공업체 호스팅어(Hostinger)의 만타스 루카우스카스 AI 기술 책임자는 "미국 AI 기업들이 최상위 프리미엄 모델의 가격은 유지한 채, 허리가 되는 중급 모델의 가격을 낮춰 시장을 방어하고 있다"며 이번 가격 변동은 미 빅테크들이 자사의 가장 선도적인 모델 가격을 지켜낼 수 있는지 시험하는 "첫 번째 진짜 시험대"라고 분석했다. wonjc6@newspim.com 2026-08-14 14:27
사진
靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동