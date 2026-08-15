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[르포] "지하철역과 바로 연결"…충정로역자이르네, 실수요자 '북적'

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AI 핵심 요약

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  • 자이에스엔디는 14일 충정로역자이르네 견본주택을 열었다.
  • 충정로역과 단지가 지하 통로로 직접 연결돼 교통 호응이 컸다.
  • 높은 분양가와 299가구 소규모는 청약 부담으로 꼽혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 견본주택 개관...지하철 2·5호선 충정로역과 단지 직접 연결
전용면적 59·84㎡ 위주 구성
분양가 부담·소규모 단지 변수

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = "2·5호선 충정로역에서 출구 밖으로 나올 필요 없이 지하 통로로 단지까지 직접 연결된다"

자이에스엔디가 공급하는 '충정로역자이르네' 견본주택이 지난 14일 문을 열었다. 견본주택에는 신혼부부부터 가족 단위 관람객, 노년층까지 다양한 연령대의 방문객이 찾았다.

지하철 2·5호선 충정로역과 가까운 역세권 입지에다 단지와 역이 직접 연결되는 점에 대한 호응이 높았다. 반면 상대적으로 높은 분양가와 소규모 단지라는 점은 아쉬운 요소로 꼽혔다.

◆ 지하철역서 단지까지 직접 연결...입지·학군·인근 재개발 기대

충정로역자이르네는 우수한 교통입지를 갖췄다는 평가를 받는다. 지하철 2·5호선 충정로역 내 지하 통로를 통해 지하 2층으로 바로 연결된다.

서울 내 주요 업무지구인 시청역과는 지하철 2호선으로 한 정거장을 사이에 두고 있고, 여의도로는 지하철 기준 10분 거리에 있어 출퇴근이 용이하다. 

을지로에서 근무하는 직장인인 40대 최모 씨는 "지하철과 직접 연결되는 통로가 있어 날씨 영향을 받지 않고 출퇴근이 가능한 점이 가장 좋다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 용산구에 위치한 '충정로역자이르네' 견본주택 개관을 앞두고 줄을 서서 기다리고 있는 관람객의 모습. 2026.08.14 krawjp@newspim.com

단지 인근에는 도보로 통학 가능한 봉래초와 사립인 경기초, 환일중·고등학교가 있다. 서소문역사공원과 손기정체육공원도 있어 녹지환경도 갖췄다.

견본주택 내에는 주요 평형인 59㎡와 84B㎡ 타입 유닛이 있다. 두 평형 모두 거실과 주방, 침실 3개, 욕실 2개로 구성됐다. 거실에는 두 곳의 면에 창을 배치해 개방감을 주고, 드레스룸 등 수납공간도 갖췄다.

특히 전용면적 84A㎡와 84B㎡에서는 안방에 창을 추가로 배치해 환기와 채광 효과를 높였다.

신혼부부인 30대 임모 씨는 "전용면적 84㎡는 안방에 창이 하나 더 있는데다 거실에도 두개 면에 창이 있어서 햇빛이 잘 들고 환기하기 좋을 것 같다"며 "수납 공간도 큰 편인 것 같다"며 만족감을 표시했다.

단지 인근 강북권에서 큰 규모 정비사업지로 꼽히는 북아현2구역과 3구역이 위치해 있어 정비사업 추진에 따른 기대감을 보이는 관람객도 있었다.

서울 서대문구에서 온 60대 양모 씨는 "충정로역 인근에 큰 규모 상가는 없는 편인데 주상복합으로 들어서면 생활 편의성이 높아질 것 같다"며 "인근 북아현2구역, 3구역 개발도 있어서 입지 면에서 매력적으로 보인다"고 말했다. 

◆ 소규모 단지·높은 분양가 부담

반면 일부 방문객들은 높은 분양가와 299가구 소규모 단지인 점으로 인해 청약을 고민하는 모습도 보였다.

충정로역자이르네 최고 분양가는 59㎡는 18억8500만원, 84A㎡ 24억5500만원, 84B㎡ 22억9500만원이다.

한편 이날 견본주택을 오픈한 서울 영등포구 신길동에 위치한 '써밋 클라비온'과 분양가를 비교하는 방문객들도 보였다. 해당 단지는 전용면적 59㎡ 18억6630만원이다.

단지 인근에 위치한 서울역센트럴자이는 2017년 준공됐는데 전용면적 84㎡는 지난 1일 22억9000만원에 최고가 거래가 이뤄져 분양가와 시세 차이가 크지 않은 편이다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 용산구에 위치한 '충정로역자이르네' 견본주택 내 전용면적 59㎡ 유닛 거실 모습.두 곳에 창을 뒀다. 2026.08.14 krawjp@newspim.com

서울 송파구에 거주하는 예비 신혼부부인 30대 서모 씨는 "신축이고 지하철과 직통되는데다 59㎡인데도 공간이 넓게 설계된 것 같아 만족스럽다"면서도 "소규모 단지인데 분양가가 높은 편이라 실제 청약까지는 고민을 해봐야 할 것 같다"고 귀띔했다.

서울 은평구에 거주하는 50대 노모 씨는 "500가구가 넘었으면 입지도 좋아서 무조건 청약했을텐데 가구수가 적은 부분이 걸린다"고 말했다.

충정로역자이르네는 마포로5구역 제10·11지구 도시정비형 재개발사업으로 조성되며 지하 7층~지상 25층, 3개동 규모 총 299가구다.

전용면적별로는 ▲39A㎡ 2가구 ▲39B㎡ 3가구 ▲59㎡ 80가구 ▲84A㎡ 33가구 ▲84B㎡ 68가구다. 실수요자 수요가 많은 중소형과 중형 평형 위주로 구성됐다.

충정로역자이르네는 오는 18일 특별공급 접수를 시작으로 1순위 해당지역 19일, 기타지역 20일, 2순위 21일 청약이 이뤄진다. 당첨자 발표는 31일이며 계약 체결은 내달 15~17일이다. 입주 예정일은 2030년 5월이다.

krawjp@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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