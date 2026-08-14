美 7월 소매판매 0.6%↓…예상 밖 감소에 '소비 둔화' 우려

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시장 전망 0.1% 증가 크게 밑돌아…근원 소매판매도 0.4% 감소

세금 환급 효과 소진·프라임데이 앞당긴 영향…증시 랠리는 소비 버팀목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 소매판매가 7월 증가 예상을 뒤엎고 감소했다. 대규모 세금 환급에 힘입어 이어졌던 소비 호조가 주춤한 데다 아마존의 프라임데이 행사가 6월로 앞당겨진 데 따른 반작용도 영향을 미쳤다.

다만 주가 상승으로 가계 자산이 늘고 있어 소비가 본격적인 하락세로 돌아설 가능성은 크지 않다는 분석이 나온다.

미 상무부 인구조사국은 14일(현지시간) 7월 소매판매가 전월 대비 0.6% 감소했다고 밝혔다. 로이터가 집계한 시장 전망치인 0.1% 증가를 크게 밑돌았다. 전문가 전망치는 0.5% 감소에서 0.7% 증가까지 분포했다.

6월 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가해 기존 수치가 유지됐다. 소매판매는 대부분 상품 소비를 반영하며 물가 변동을 조정하지 않은 수치다.

미국 백화점 메이시스의 쇼핑객 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 세금 환급 효과 소진…프라임데이 앞당긴 영향도

올해 대규모 세금 환급은 중동 분쟁에 따른 휘발유 가격 상승 충격을 완화하면서 2분기 미국 소비를 떠받쳤다. 그러나 전문가들은 세금 환급에 따른 소비 진작 효과가 이제 대부분 소진됐다고 분석했다.

아마존이 프라임데이 행사를 기존 7월에서 6월로 앞당긴 것도 7월 소매판매 감소에 영향을 미쳤다. 다른 유통업체들도 이에 맞춰 6월 할인 행사를 진행하면서 소비가 앞당겨졌고, 7월에는 그에 따른 반작용이 나타났다는 것이다.

지난달 휘발유 가격이 하락하면서 주유소 매출도 감소했다. 자동차 제조업체들도 판매 대수가 줄었다고 밝혔다.

◆ '근원 소매판매'도 0.4%↓…전망치 크게 밑돌아

세부 지표도 부진했다. 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 제외한 이른바 '근원 소매판매'는 7월 0.4% 감소했다.

이는 시장 전망치인 0.3% 증가를 크게 밑도는 수준이다. 6월 근원 소매판매 증가율도 당초 0.5%에서 0.4%로 하향 조정됐다.

근원 소매판매는 국내총생산(GDP)의 소비 지출 항목과 가장 밀접하게 연관된 지표여서 미국 경기의 핵심인 소비 흐름을 가늠하는 데 활용된다.

미국 경제의 3분의 2 이상을 차지하는 소비 지출은 2분기 연율 3.2% 증가했다. 같은 기간 미국 경제는 연율 1.5% 성장했다.

◆ 증시 랠리가 소비 버팀목…S&P500 올해 14% 상승

다만 전문가들은 7월 소매판매 부진이 일시적일 가능성에 무게를 두고 있다. 미국 증시가 강한 상승세를 이어가면서 가계 자산이 크게 늘고 있기 때문이다. S&P500지수는 올해 들어 14% 상승했다.

PNC파이낸셜 이코노미스트들은 은행 데이터를 분석한 결과 7월 미국 가계가 올해 초보다 휘발유 가격 상승에 민감하게 반응한 것으로 나타났다고 밝혔다. 물가 부담이 커지면서 하반기 소비 여건이 이전보다 약해지고 있다는 의미다.

그러나 이들은 가계 자산 증가를 감안하면 "소비가 실제로 본격적인 하락세로 돌아서는 상황을 상상하기는 어렵다"고 평가했다.

특히 자산시장 상승의 혜택을 크게 받은 계층이 소비를 떠받치고 있다는 분석이다. PNC는 "고소득층과 고령 가구가 소비를 뒷받침하기 위해 자산 가치 상승에 따른 이익을 현금화하고 있다는 증거가 점점 더 많이 나타나고 있다"고 밝혔다.

7월 소매판매가 시장 예상과 달리 감소하면서 미국 소비 둔화 여부가 새로운 변수로 떠오른 가운데, 향후 소비 흐름이 미 연방준비제도(Fed·연준)의 경기 및 금리 판단에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

koinwon@newspim.com