나인테크, 상반기 영업익 10억원…흑자전환

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 나인테크가 올해 상반기 연결 기준 영업이익 10억원을 기록하며 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다. 이차전지 산업의 투자 둔화로 매출은 감소했지만 기존 공급 장비의 고도화 매출 확대와 영업외손익 개선이 수익성 회복에 영향을 미쳤다.

14일 나인테크는 올해 상반기 연결 기준 매출액 325억원, 영업이익 10억원, 당기순이익 14억원을 기록했다고 밝혔다.

매출액은 전년 동기 436억원보다 약 25% 감소했다. 영업이익은 지난해 같은 기간 6억원 적자에서 10억원 흑자로 돌아섰다. 당기순이익도 107억원 적자에서 14억원 흑자로 전환했다.

나인테크 로고. [사진=나인테크]

상반기 매출 감소는 글로벌 이차전지 산업의 투자 조정으로 신규 조립장비 매출이 전년 동기보다 줄어든 데 따른 것이다.

반면 기존 고객사에 공급한 장비의 고도화 매출은 확대됐다. 공급장비 고도화 사업은 기존 납품 장비의 생산성 향상과 사양 변경, 공정 개선 등에 대응하는 사업이다. 회사는 신규 장비 제작과 비교해 원가와 제작 부담이 상대적으로 낮아 수익성이 높은 사업이라고 설명했다.

나인테크는 기존 공급 장비의 설치 기반이 확대되면서 고도화와 유지보수 관련 수요가 이어지고 있으며 관련 매출 비중 증가가 상반기 영업이익 흑자전환에 기여했다고 보고 있다.

영업외손익도 개선됐다. 상반기 금융자산 운용수익과 보유 금융상품 평가이익 등을 포함한 영업외수익은 약 65억원을 기록했다. 보유주식 평가손실과 금융비용 등을 포함한 영업외비용은 약 53억원으로 집계돼 영업외손익은 약 12억원의 순이익을 기록했다.

전년 동기에는 금융상품과 파생상품 등의 평가손실이 실적에 부담으로 작용했다. 회사 측은 올해 상반기 금융자산 운용성과와 시장가치 변동에 따른 평가손익이 전반적으로 개선되면서 영업외손익도 회복됐다고 설명했다.

나인테크는 하반기 기존 이차전지 장비 고도화 사업을 통해 수익성을 확보하는 동시에 디스플레이와 이차전지 장비, 반도체 유리기판 및 패키징 장비를 중심으로 매출 확대를 추진할 예정이다.

회사는 최근 디스플레이 산업의 대형 유기발광다이오드(OLED) 투자 재개 움직임에 따라 관련 장비 매출이 늘어날 것으로 기대하고 있다. 이에 따라 하반기 매출 인식 규모도 상반기보다 확대될 것으로 예상하고 있다.

나인테크 관계자는 "상반기 실적은 어려운 이차전지 업황 속에서도 영업이익을 흑자로 전환했다는 데 의미가 있다"며 "하반기에는 기존 장비의 고도화 사업을 통한 안정적인 수익성 확보와 함께 디스플레이 및 이차전지 장비 수주·매출 확대를 통해 외형과 수익성을 동시에 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com