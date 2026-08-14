HLB파나진, 상반기 영업익 5억2600만원…3년째 흑자 기조

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB파나진이 2024년과 2025년에 이어 올해 상반기에도 영업흑자를 이어갔다.

HLB파나진은 올해 상반기 별도 기준 매출 68억1993만원, 영업이익 5억2611만원, 당기순이익 20억3615만원을 기록했다고 14일 밝혔다.

영업이익은 2024년 7억4949만원, 2025년 7억3626만원을 기록한 데 이어 올해 상반기에도 흑자를 유지했다.

회사는 펩타이드핵산(PNA) 소재에 대한 관심 증가와 공급 확대가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 보고 있다. 글로벌 핵산치료제 시장에서 유전자와 리보핵산(RNA)을 직접 표적으로 하는 치료제 개발이 확대되면서 PNA 소재의 활용 범위도 넓어지고 있다는 설명이다.

HLB파나진 로고. [사진=HLB파나진]

글로벌 시장조사기관 더인사이트파트너스(The Insight Partners)는 글로벌 핵산치료제 시장이 2025년 약 80억3000만달러에서 2034년 약 258억5000만달러로 연평균 15.74% 성장할 것으로 전망했다.

HLB파나진은 자체 PNA 기술과 생산 역량을 기반으로 관련 사업 확대를 추진하고 있다. 최근 신규 계약을 체결했으며 미국 현지 기업과 연구기관을 대상으로 사업 기회 발굴에도 나서고 있다.

회사는 기존 분자진단과 소재 사업의 매출 기반을 유지하면서 PNA 소재 공급을 확대해 핵산치료제 시장 대응을 위한 사업축으로 육성할 계획이다.

PNA 기술을 활용한 항체-올리고 접합체(AOC) 개발도 추진한다. AOC는 항체에 올리고핵산을 결합해 특정 조직이나 세포에 전달하는 기술이다. HLB파나진은 자체 PNA 기술을 적용한 연구개발을 확대할 예정이다.

장인근 HLB파나진 대표이사는 "글로벌 핵산치료제 시장 성장과 함께 PNA 기술에 대한 관심과 사업 기회가 확대되고 있다"며 "PNA 소재 사업의 국내외 영업과 신규 사업 발굴을 강화하고 AOC 개발에도 속도를 내 하반기에는 보다 가시적인 성과를 만들어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com