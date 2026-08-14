골드앤에스, 상반기 매출 134억원…전년比 211%↑

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 외국어 교육 플랫폼 기업 골드앤에스가 올해 상반기 개별 기준 매출액 134억원, 영업이익 8억4000만원, 당기순이익 19억5000만원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 시원스쿨 교육사업부문 편입 등의 영향으로 전년 동기보다 211.2% 증가했고 영업이익과 당기순이익은 모두 흑자 전환했다.

골드앤에스는 올해 상반기 개별 기준 매출액이 134억원으로 전년 동기 대비 211.2% 증가했다고 14일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 8억4000만원, 당기순이익은 19억5000만원을 기록해 각각 전년 동기 적자에서 흑자로 돌아섰다.

2분기 개별 기준 매출액은 58억원으로 전년 동기보다 173.6% 증가했다. 영업이익은 2억원, 당기순이익은 12억원으로 모두 흑자 전환했다.

골드앤에스 로고. [사진=골드앤에스]

골드앤에스는 올해 1월 시원스쿨 교육사업부문을 양수했다. 이후 콘텐츠 개발과 마케팅, 정보기술(IT) 인프라 등을 통합 운영하고 있으며 시원스쿨과 시원스쿨랩(LAB)을 기반으로 회화와 시험영어, 제2외국어 등 교육 콘텐츠를 제공하고 있다.

회사는 시원스쿨 교육사업부문 편입에 따른 사업 규모 확대와 운영 효율화가 상반기 실적에 반영됐다고 설명했다.

인공지능(AI) 기반 학습 서비스도 확대하고 있다. 기존 강의에 AI 기반 반복학습과 실전 회화 기능을 결합해 학습 서비스를 다변화하고 있으며 수익성이 상대적으로 높은 서비스 비중을 확대한다는 방침이다.

골드앤에스 관계자는 "기업가치 제고를 위해 시원스쿨 교육사업부문 편입 이후 외형 성장과 수익성 개선이 함께 나타나고 있다"며 "안정적인 실적 성장을 이어가는 동시에 기업가치와 주주가치를 높여 제도에 부합하는 상장 유지에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com