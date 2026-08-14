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박정원 두산 회장, 상반기 보수 455억…주요 그룹 총수 중 '최다'

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  • 박정원 두산 회장이 14일 상반기 보수 455억8천만원을 받았다
  • RSU 가치 급등이 반영돼 주요 그룹 총수 중 1위를 차지했다
  • 구자은 LS 회장 133억3백만원, 김승연 115억8천만원 순이었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 올해 상반기 주요 그룹 총수 가운데 박정원 두산그룹 회장이 455억원이 넘는 보수를 받아 가장 많은 금액을 수령한 것으로 나타났다.

14일 주요 기업이 공시한 반기보고서에 따르면 박 회장은 올해 상반기 급여 18억2천만원, 단기성과급 61억7천만원, RSU 375억9천만원 등 총 455억8천만원을 받았다.

박정원 두산그룹 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

박 회장의 보수 규모가 크게 늘어난 것은 RSU 영향이 컸다. 두산은 임원에게 현금 대신 3년간 양도가 제한되는 주식을 부여하는 제도를 운영하고 있다. 이번 보수에 반영된 RSU는 박 회장이 2023년 받은 두산 주식 3만2266주다.

해당 주식의 가치는 부여 당시 주당 8만8016원에서 실제 지급 시점인 올해 2월 116만4000원까지 뛰었다. 약 13.2배 상승하면서 RSU 평가액도 크게 늘었다.

2위는 구자은 LS그룹 회장으로, 상반기 총 133억300만원을 받았다. 급여 14억9600만원과 상여 44억4700만원에 주식가치연계현금 73억5900만원이 더해졌다.

LS는 2023년 구 회장에게 RSU 2만7340주를 부여했으며, 올해 4월 지급일 직전 1개월간 종가 평균을 기준으로 주식가치를 산정하고 3년간의 배당상당액을 더해 현금으로 지급했다.

김승연 한화그룹 회장은 ㈜한화와 한화에어로스페이스, 한화시스템에서 각각 25억2천만원, 한화비전에서 23억4천만원, 한화솔루션에서 16억8천만원 등 총 115억8천만원을 수령했다.

신동빈 롯데그룹 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

신동빈 롯데그룹 회장은 주요 계열사에서 총 112억2700만원을 받았다. 이 가운데 롯데쇼핑에서 받은 보수가 33억3000만원으로 가장 많았으며, 지난해 상반기보다 100.6% 증가했다. 롯데지주에서는 32억5700만원을 수령했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 급여 14억4100만원과 상여 91억4400만원 등 총 105억8900만원을 받으며 100억원대 보수에 이름을 올렸다.

조원태 한진그룹 회장은 대한항공에서 53억8300만원, 한진칼에서 36억7000만원 등 총 90억5300만원을 받았다. 대한항공 보수는 지난해 상반기보다 40.8% 늘었다. 주식가치와 연계된 중장기 성과보상제도에 따른 성과급이 추가된 영향이다.

이밖에 구자열 LS 이사회 의장이 72억7천만원, 조현준 효성그룹 회장이 66억2500만원을 받았다. 구광모 LG그룹 회장의 보수는 48억3천만원이었다.

정의선 현대차 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

정의선 현대차그룹 회장은 현대차에서 22억5천만원, 기아에서 13억5천만원, 현대모비스에서 9억원 등 총 45억원을 수령했다. 김동관 한화그룹 수석부회장은 ㈜한화와 한화에어로스페이스, 한화솔루션에서 총 35억원을 받았다.

김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 미래비전총괄 사장은 계열사 퇴직소득 등을 포함해 45억4천만원을 받았다. 조현상 HS효성 부회장은 24억5100만원을 수령했다.

정용진 신세계그룹 회장과 정유경 신세계 회장은 각각 이마트와 신세계백화점에서 22억500만원씩 받았다. 최태원 SK그룹 회장은 SK㈜에서 급여 17억5천만원을 수령했다. 이명희 신세계그룹 총괄회장은 이마트와 신세계백화점에서 총 15억1600만원을 받았다.

이재용 삼성전자 회장은 2017년부터 이어온 무보수 경영 기조에 따라 올해 상반기에도 보수를 받지 않았다.

전문경영인 가운데서는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장이 260억9500만원으로 가장 많았다. 급여 12억5000만원에 상여 204억5500만원, 주식매수선택권 행사이익 43억7900만원 등이 포함됐다. SK하이닉스는 주가 상승에 따라 과거 설정된 장기성과보상을 포함한 상여 규모가 커졌다고 설명했다.

삼성전자에서는 이원진 사장이 74억7900만원으로 가장 많은 보수를 받았으며, 노태문 사장 74억4500만원, 전영현 부회장 23억9300만원 순이었다.

지난해 말 퇴임한 조주완 전 LG전자 사장은 퇴직소득 41억200만원을 포함해 52억8500만원을 받았다. 네이버 최수연 대표는 26억6700만원을 수령했다.

게임업계에서는 크래프톤에서 'PUBG: 배틀그라운드' 시리즈를 총괄하는 장태석 총괄이 39억3000만원을 받아 가장 많은 보수를 기록했다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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