케이피항공산업, 상반기 순손실 119억원…합병비용 139억원 반영

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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 항공기 구조물 및 방위산업 부품 제조업체 케이피항공산업이 스팩(SPAC) 합병을 통한 코스닥 상장 과정에서 약 139억원 규모의 비현금성 합병비용을 반영하면서 당기순손실 119억원을 기록했다. 다만 본업에서는 영업이익 흑자를 유지했다.

케이피항공산업은 엔에이치기업인수목적30호와의 합병 과정에서 약 139억원의 일회성 합병비용이 반영됐다고 14일 밝혔다. 회사 측은 해당 비용이 실제 현금 유출이 수반되지 않는 회계처리 항목이라고 설명했다.

현행 회계처리에 따라 스팩 합병 시 합병 관련 주식의 공정가치와 스팩이 보유한 식별가능 순자산 가치의 차이는 상장비용 성격의 합병비용으로 손익계산서에 반영된다.



케이피항공산업의 경우 스팩 기준가격은 주당 2135원이었으나 합병기준일 종가는 5640원이었다. 회사는 이 과정에서 증가한 공정가치가 약 139억원의 회계상 비용으로 일시에 반영됐다고 설명했다.

케이피항공산업 로고. [사진=케이피항공산업]

이에 따라 당기순손실은 119억원을 기록했다. 다만 합병비용은 원재료비나 인건비 등 영업활동 과정에서 발생한 현금성 비용이 아니며 회사는 상반기 영업이익 흑자를 유지했다.

케이피항공산업은 항공·방산 사업 확대와 해외 생산기지 확충도 추진하고 있다.

방위산업 부문에서는 국내 전자전기(EW) 국산화 사업에 LIG넥스원, 대한항공과 함께 참여하고 있다. '천궁-II' 사업에는 고체연료 추진기관 제작에 필요한 정밀 금형 설계·제작 기술을 공급하고 있다.

민항기 부문에서는 베트남 법인을 중심으로 생산 역량을 확대하고 있다. 항공기 부품 조립을 담당하는 Phase 1 사업은 양산 체제로 전환했으며 가공과 후처리 공정을 수행하는 Phase 2 사업은 착공을 완료했다.

회사는 베트남 현지에서 가공, 후처리, 조립까지 수행할 수 있는 통합 생산체계를 구축할 계획이다.

케이피항공산업 관계자는 "이번 당기순손실은 상장 과정에서 발생한 일회성 회계비용 영향에 따른 것으로 실제 영업활동에서는 흑자 기조를 유지하고 있다"며 "방산 분야 프로젝트 수행과 베트남 생산기지 확장을 기반으로 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com