광복절 연휴 첫날 고속도로 곳곳 정체…서울→부산 7시간 50분

AI 핵심 요약beta
- 광복절 연휴 첫날인 15일 전국 고속도로가 정체했다.
- 한국도로공사는 이날 교통량을 569만대로 예상했다.
- 강원행 차량 몰려 영동·서울양양고속도로가 막혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 광복절 연휴 첫날인 15일 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다. 특히 강원도로 막바지 휴가객이 몰리며 영동고속도로와 서울양양고속도로가 막힐 전망이다.
한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 569만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 45만대, 지방에서 수도권으로 들어오는 차량은 42만대로 전망됐다.
오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 부산까지 소요 시간은 7시간50분, 대구 6시간50분, 광주 5시간40분, 대전 4시간10분, 강릉 6시간50분, 울산 7시간30분, 목포 6시간30분이다.
서해안고속도로 목포 방향은 비봉~서해대교 33㎞ 구간에서 정체가 빚어지고 있다. 서울양양고속도로 양양 방향도 강일~서종 부근 19㎞, 남춘천 부근~춘천분기점 부근 15㎞, 내촌~내촌 부근 4㎞ 구간에서 차량이 제 속도를 내지 못하고 있다.
지방 방향 정체는 오전 6~7시께 시작해 오전 11시~정오께 절정에 달한 뒤 오후 7~8시께 해소될 것으로 예상된다. 서울 방향은 오전 9~10시께 정체가 시작돼 오후 4~5시께 가장 심해지고 오후 8~9시께 풀릴 전망이다.
tack@newspim.com