인도네시아 연안서 규모 7.7 강진 발생…쓰나미 경보 발령

AI 핵심 요약beta
- 15일 새벽 인도네시아 연안서 규모 7.7 지진이 발생했다.
- 당국은 쓰나미 경보를 발령하고 주민 대피를 당부했다.
- 현재까지 인명·재산 피해는 즉각 보고되지 않았다.
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두 차례 여진 이어져…인명·재산 피해 보고는 아직 없어
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 15일 새벽 인도네시아 연안에서 규모 7.7의 강력한 지진이 발생해 당국이 쓰나미 경보를 발령했다. 현재까지 인명이나 재산 피해 상황은 즉각 보고되지 않았다.
미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이번 지진은 현지 시간 기준으로 이날 오전 5시 58분께 인도네시아 플로레스 지역 진앙 깊이 10km 지점에서 발생했다. 진앙의 정확한 위치는 동누사틍가라주 엔데시에서 북북서쪽으로 약 68km 떨어진 해역이다. 본진에 이어 두 차례의 여진도 잇따라 관측됐다.
인도네시아 기상기후지구물리청(BMKG)은 즉시 쓰나미 경보를 발령하는 한편, 주민들에게 해변과 강가에서 신속히 이탈할 것을 당부했다. 특히 피해 위험이 있는 해안가 주민들에게는 고지대로 대피하라는 권고가 내려졌으며, 당국은 해안 조위계를 모니터링하며 해수면 변화를 면밀히 주시하고 있다.
한편 1만7000여 개의 섬으로 구성된 군도 국가인 인도네시아는 태평양 판 경계선인 '불의 고리(환태평양 조산대)'에 자리 잡고 있어 지진과 화산 활동이 빈번하게 일어난다.
stpoemseok@newspim.com