[속보] 李대통령 "친일 반민족 행위자 재산 환수…확실한 책임 묻겠다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 광복절 81주년인 15일 "친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 역사에 대한 확실한 책임을 묻겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 서울 세종문화회관에서 열린 광복절 경축식 경축사를 통해 "지난 6월 2일 '친일재산귀속법'이 공포됐다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "국가에 귀속된 친일 재산을 더욱 책임 있게 관리해 그 재원이 독립유공자와 유가족에 대한 예우와 지원에 온전히 쓰일 수 있도록 만들겠다"고 말했다.
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[속보] 李대통령 "친일 반민족 행위자 재산 환수…확실한 책임 묻겠다"
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 광복절 81주년인 15일 "친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사·환수해 역사에 대한 확실한 책임을 묻겠다"고 밝혔다.