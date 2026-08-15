다카이치, 야스쿠니에 공물 봉납…日 방위상·자민당 간부들은 참배

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현직 각료 7년 연속 '패전일' 참배

다카이치 총리, 참배 대신 공물 대금 전달

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국의 광복절이자 일본의 패전일인 15일, 다카이치 사나에 일본 총리가 제2차 세계대전 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 직접 참배하는 대신 자민당 총재 자격으로 공물 대금을 봉납했다.

다만 고이즈미 신지로 방위상 등 현직 각료 2명이 야스쿠니 신사를 찾으면서, 일본 현직 각료의 패전일 참배는 7년 연속 이어지게 됐다. 집권 자민당의 핵심 간부들도 이례적으로 집단 참배에 나섰다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

교도통신 등 현지 언론에 따르면 다카이치 총리는 이날 오전 야스쿠니 신사에 '다마구시(비목나무 가지에 종이 오리를 단 것)' 대금을 사비로 전달했다. 취임 전 매년 8월 15일마다 야스쿠니를 찾았던 다카이치 총리가 이번에 직접 참배를 보류한 것은 총리 취임 후 첫 패전일을 맞아 한국, 중국 등 주변국의 강한 반발을 의식한 조치로 풀이된다. 다카이치 총리는 신사 참배 대신 도쿄도 전몰자 묘역을 찾아 헌화할 예정이다.

각료들의 발걸음은 이어졌다. 고이즈미 방위상은 이날 오전 7시께 야스쿠니 신사를 전격 참배했다. 현직 방위상이 패전일에 야스쿠니를 찾은 것은 2024년 기하라 미노루 전 방위상 이후 2년 만이다. 기카와다 히토시 오키나와·북방대책담당상 역시 신사를 참배하고 공물 대금을 바쳤다.

자민당의 스즈키 슌이치 간사장, 아리무라 하루코 총무회장, 니시무라 야스토시 선거대책위원장이 이날 오전 함께 야스쿠니 신사를 찾았다. 당 핵심 간부들이 패전일에 단체로 참배한 것은 매우 이례적인 일로 평가받는다.

이 외에도 초당파 의원 모임인 '다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임'과 자민당 내 '보수 단결의 모임' 소속 의원들도 연이어 참배를 진행한다.

한편 야스쿠니 신사는 근대 일본의 내전 및 일제가 일으킨 주요 전쟁에서 사망한 246만6000여 명을 합사해 추모하는 곳이다. 특히 도쿄재판(극동국제군사재판)을 통해 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범 14명이 함께 합사되어 있어 일본 군국주의의 상징으로 지목되는 곳이다.

stpoemseok@newspim.com