광복절 연휴 첫날 전국 흐리고 비…남부·제주 최대 200㎜ 이상

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오후부터 비 전국 확대…연휴 내내 비 소식

남해안·지리산·제주 중심 시간당 20~30㎜ 강한 비

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 광복절 연휴 첫날인 15일은 흐리다가 오후부터 전국적으로 비가 확대되겠다. 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강풍을 동반한 거센 폭우가 쏟아지는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 오전 경남 남해안에서 시작된 비는 오후 들어 그 밖의 전라권과 경남권으로 번지겠으며, 밤에는 충청권 남부와 경북권까지 확산할 것으로 전망된다.

이날 전남 남해안과 제주도 곳곳에 비가 내리는 한편, 충청권과 경북 중·북부 지역에는 오전까지 0.1㎜ 미만의 약한 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

이번 비는 연휴 기간 내내 이어질 것으로 보인다. 이튿날인 16일에도 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 17일은 오전까지 전국 대부분, 저녁까지는 제주도에 비가 이어지겠다. 다만 16일 늦은 오후부터 중부지방을 중심으로는 비가 잠시 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

시민들이 우산을 들고 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

15일부터 17일까지의 지역별 예상 강수량은 ▲(16~17일)서울·인천·경기, 서해5도 20~60㎜ ▲(16~17일)강원 내륙·산지 20~60㎜ ▲강원 동해안 5~40㎜ ▲대전·세종·충남, 충북 20~60㎜ ▲광주·전남 50~100㎜(전남 남해안, 지리산 부근 등 많은 곳 150㎜ 이상) ▲전북 30~80㎜ ▲부산·울산·경남 50~150㎜(경남권 남해안, 지리산 부근 등 많은 곳 200㎜ 이상) ▲대구·경북 50~100㎜(대구·경북 남부 등 많은 곳 120㎜ 이상) ▲(16~17일)울릉도·독도 30~80㎜ ▲제주도 50~100㎜(산지 200㎜ 이상, 중산간 120㎜ 이상) 수준이다.

특히 이날 늦은 밤부터 전남 남해안과 지리산 인근에는 시간당 20~30㎜의 거센 비가 집중되는 곳이 있겠다. 제주도(산지 제외) 역시 늦은 오후부터 시간당 20~30㎜ 안팎의 강한 비가 내릴 것으로 보인다.

이와 함께 이날 밤까지 수도권과 강원도, 오후부터 밤사이 충청권과 경북 중·북부를 중심으로 기습적인 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기 5~50㎜ ▲강원 내륙·산지 5~50㎜ ▲강원 동해안 5~20㎜ ▲경북 중·북부 5~50㎜ ▲대전·세종·충남, 충북 5~50㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반될 수 있으므로 안전사고에 각별한 주의가 요구된다.

남해상과 제주도 해상에도 돌풍을 동반한 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 전남 해안과 경남 남해안, 제주도 해안에는 강한 너울이 밀려오면서 높은 파도가 갯바위나 방파제를 넘어 밀어려올 수 있으니 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

이날 낮 최고기온은 27~33도로 예보됐다. 당분간 기온은 평년(아침 최저 21~24도, 낮 최고 28~32도)과 비슷한 수준을 유지하겠다.

기상청 지역별상세관측자료(AWS) 기준 이날 오전 8시 40분 주요 도시 기온은 ▲서울 25.9도 ▲인천 27도 ▲춘천 23.4도 ▲강릉 23.8도 ▲대전 26.1도 ▲대구 25.9도 ▲전주 27.1도 ▲광주 26.7도 ▲부산 27.7도 ▲제주 26.5도를 기록 중이다.

낮 최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 30도 ▲춘천 31도 ▲강릉 27도 ▲대전 31도 ▲대구 32도 ▲전주 32도 ▲광주 33도 ▲부산 30도 ▲제주 31도로 예상된다.

현재 일부 전북 내륙에는 열대야주의보가 발효된 상태다. 도심 및 해안 지역을 중심으로 밤 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야 현상이 나타나는 곳이 있겠다.

한편 미세먼지 농도는 원활한 대기 순환으로 전 권역에서 '좋음'~'보통' 단계를 나타내겠다.

stpoemseok@newspim.com