정부, 日 정계 고위인사 야스쿠니 공물·참배 강력 비판

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외교부 논평 "시대착오적 행위 개탄 금할 수 없어"

"과거사에 대한 성찰과 반성 행동으로 보여야"

외교·국방부, 주한 일본대사관 관계자 초치 항의

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 광복절인 15일 일본 정부의 주요 인사들이 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하거나 공물을 봉납한 것에 대해 강하게 항의했다.

외교부는 이날 대변인 명의의 논평을 통해 "정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이하는 등 역사를 망각한 시대착오적인 행위를 한 데 대해 개탄을 금할 수 없다"고 비판했다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

외교부는 또 "정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 강력하게 촉구한다"면서 "이는 양국 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한·일 관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대"라고 강조했다.

이민경 외교부 아시아태평양국장은 이날 추조 가즈오(中條一夫) 주한 일본대사관 총괄공사를 초치해 일본의 책임있는 지도급 인사들이 야스쿠니 신사에 또다시 공물료를 봉납하고 참배를 되풀이한 데 대해 대해 엄중히 항의하고 강한 유감을 표명했다.

일본 패전일인 이날 다카이치 사나에(高市早苗) 총리는 총리가 아닌 '자민당 총재' 자격으로 야스쿠니 신사에 공물 대금을 사비로 봉납했다.

고이즈미 신지로(小泉進次郞) 방위상과 기카와다 히토시(黃川田仁志) 오키나와·북방대책담당상, 오노다 기미(小野田紀美) 경제안보담당상, 기우치 미노루(城內實) 경제재정담당상 등 현직 각료 4명은 야스쿠니 신사를 직접 참배했다.

이외에 일본 초당파 의원 모임 '다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임' 소속 의원들과 자민당 '보수 단결의 모임'도 이날 오전 야스쿠니 신사를 참배했다.

opento@newspim.com