'광복절 연휴' 대구·경북 최고 120mm 강하고 많은 비

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동해먼바다 높은 물결 '유의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 광복절 연휴 전국에 강한 비가 예고된 가운데 대구와 경북지역에도 최고 120mm 안팎의 많은 비가 내리겠다. 또 16일부터 동해 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠다.

15일 기상청에 따르면 광복절 연휴인 16~17일 대구와 경북 지역의 예상 강수량은 50~100mm(많은 곳 120mm 이상)로, 울릉도와 독도는 30~80mm로 관측됐다.

광복절 연휴인 15~17일 예상 강수 분포도[사진=기상청] 2026.08.15 nulcheon@newspim.com

또 대구와 경북의 강수 집중 시간은 16일 늦은 새벽(03~06시)부터 밤(18~24시)까지로 시간당 20~30mm의 강한 비가 쏟아질 것으로 기상청은 예측했다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개를 동반한 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려된다며 ▲하천, 계곡 야영 자제 ▲저지대 침수, 하천 범람 주의 ▲농경지 침수 ▲토사 유출, 산사태 및 낙석, 축대 붕괴 등에 유의해 줄 것을 당부했다.

또 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠다며 시설물 관리와 안전사고, 교통 안전에 각별히 주의할 것을 주문했다.

기상청은 16일 오후부터 동해 남부 남쪽 먼바다에, 이튿날인 17일부터 동해 먼바다에 차차 바람이 30~60km/h(9~16m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일면서 풍랑특보를 발표할 가능성이 있겠다며 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의할 것을 당부했다.

대구와 경북은 16일 기온이 21도~27도 분포를 보이겠다.

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