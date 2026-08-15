이번주 국내 주요 금융일정(8.17~8.21)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국이 17일부터 21일까지 회의와 통계를 잇따라 발표했다
- 금감원은 기후리스크 국제컨퍼런스와 신입직원 채용을 예고했다
- 한은은 2분기 가계신용·국제투자대조표를 공개할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8월 17일(월요일)
금융감독원, 이화여대와 공동으로 금융권 기후 리스크 관리 관련 국제 컨퍼런스 개최 예정(12시)
8월 18일(화요일)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(16시)
금융감독원, 2027년도 신입 종합직원(5급) 95명 채용 예정(배포시)
한국은행, BOK 이슈노트: 청년고용 위축, AI 탓인가? 변화하는 경력 사다리와 대응 과제(12시)
8월 19일(수요일)
이억원 금융위원장, 금융권 공동채용 박람회(9시10분)
이억원 금융위원장, 금융중심지 추진위원회(15시)
금융위원회, 「2026 금융권 공동채용 박람회」 개최(9시10분)
금융위원회, 제53차 금융중심지추진위원회 개최(15시)
한국은행, 2026년 2/4분기 가계신용(잠정)(12시)
8월 20일(목요일)
권대영 금융위 부위원장, 제2차 보이스피싱 근절 협의회(10시)
금융위원회, 제2차 보이스피싱 근절 협의회 개최(10시)
금융위원회, 기술의 시간에 금융을 맞추는 새로운 시도 초장기기술투자펀드가 개시됩니다.(12시)
금융감독원, 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도에 대한 가이드라인 연장(6시)
금융감독원, AI에 기반한 가상자산 불공정거래 시장감시 전 과정 자동화 완료(12시)
한국은행 부총재, 이임식(14시40분)
한국은행, 2026년 2/4분기 국제투자대조표(잠정)(12시)
8월 21일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
권대영 금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, '26.6월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)(6시)
금융감독원, 2026년 7월 외국인 증권투자 동향(6시)
한국은행, 2026년 7월 생산자물가지수(잠정)(6시)
eoyn2@newspim.com