국방부, 日 고이즈미 방위상 야스쿠니 참배에 항의… 日 방위주재관 초치

AI 핵심 요약beta
- 국방부가 15일 일본 방위주재관을 초치해 항의했다.
- 고이즈미 방위상의 야스쿠니 참배에 개탄과 유감을 표했다.
- 한일 신뢰 기반 미래관계에 반하는 행위라고 지적했다.
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김학조 국제정책관, 나가요시 다케시 주한 일본 방위주재관 불러 항의
"한일 미래지향 관계 노력에 정면 배치"… 심각한 우려 전달
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 일본 고이즈미 방위상이 광복절인 15일 야스쿠니 신사를 참배한 데 대해 주한 일본 방위주재관을 국방부로 불러 강력히 항의했다.
국방부는 이날 김학조 국제정책관이 나가요시 다케시 주한 일본 방위주재관(항공자위대 자위관)을 초치해 고이즈미 방위상의 야스쿠니 신사 참배에 항의했다고 밝혔다.
김 정책관은 일본 방위상이 과거 식민지 침탈과 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사를 참배한 데 대해 "개탄을 금할 수 없다"며 유감을 표명했다.
이어 이번 참배가 한·일 양국이 역사를 직시하고 신뢰에 기반한 미래지향적 관계를 구축하려는 노력에 정면으로 반하는 행위라고 지적했다. 김 정책관은 일본 측에 심각한 우려를 전달했다.
야스쿠니 신사에는 태평양전쟁 A급 전범 14명이 합사돼 있어, 일본 각료와 정치인의 참배는 한국과 중국 등 주변국의 반발을 불러왔다.
gomsi@newspim.com